Türkiye’nin İlk Marka Patentli Sunucusu By Sempatik

By Sempatik lakabıyla tanınan ünlü radyocu ve sunucu Radyo Evi Derneği(RADEV) Başkanı Yusuf Erbaş gazetecilikle başlayıp radyoyla zirveye çıkan, televizyonculuktan, sunuculuğa kadar medya sektörünün her alanında süren kariyerini anlattı.





By Sempatik birçok genç televizyoncu, radyocu ve gazeteci olarak medya sektöründe olmanın hayaliyle yaşıyor ve üniversite tercihlerini de bu bölümler üzerine yapıyor. Ne yazık ki günümüz şartlarında medya sektöründe iş bulmak zor olsa da bu işe gönül vermiş başarılı çalışanlar gençlere örnek olmayı sürdürüyor.

By Sempatik lakabıyla tanınan ünlü radyocu ve sunucu Radyo Evi Derneği(RADEV) Başkanı Yusuf Erbaş yukarıda saydığımız medya sektörlerinin hepsinde yer almış 10 parmağında 10 marifet bulunan başarılı bir isim. Erbaş ile gazetecilikle başlayıp radyoyla zirveye ulaşan kariyerini, ülkemizde radyonun önemini, sektörün sıkıntılarını, başkanlığını yaptığı Radyo Evi Derneği’ni, gençlere tavsiyelerini, projelerini konuştuğumuz keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. İlk bölümümüzde Yusuf Erbaş’ın nasıl By Sempatik olduğunu ve radyoculuğu ele aldık.

BY Sempatik

By Sempatik’i tanıyalım

Yusuf Erbaş, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Medya Tanıtım Reklamcılık mezunu. Sivil toplumcu, yenilikçi ve renkli bir kişiliğe sahip.Hızlı organizasyon zekası ile dikkat çekiyor. Pratik çözümler üreten, teşkilatçı ve yardımsever kişiliği ile de idealist bir ülke sevdalısı.

Medyaya gazeteci olarak adım atan By SEMPATİK; Çeşitli radyolarda görev yaparken, dergilerde haber müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği görevlerinde de bulundu. Tv kanallarında programlar hazırladı ve sundu. Spor spikerliği yaptı. Sinema filminde ve reklamlarda oynadı.

Özellikle doğaçlama sunumu ile dikkat çeken By SEMPATİK, bugün ülkemizin en çok tercih edilen sahne sunucularından biri konumunda yer alıyor. Son olarak Türkiye Polis Radyosu’nda Sempatik Show programı, TRT AVAZ ekranlarında Baharat Yolu programı ile sevenlerine ulaştı.

Belediyelerin ve üniversitelerin düzenlediği; sempozyum, konferans ve panellerde tecrübelerini, birikimlerini gelecek kuşaklara aktarıyor. Üniversitelerde; radyoculuk, sahne ve toplum psikolojisi üzerine, özel dersler vermeyi çok önemsiyor. Erbaş aynı zamanda Türkiye’nin ilk marka patentli sunucusu apoletini de taşıyor.

– Kariyeriniz boyunca medyanın her alanında yer aldınız. Peki sizi medyaya iten bir zorunluluk muydu? Yoksa tutku mu?

Erbaş: Dinleyicilerin bildiği kendime ait bir sözüm var: ‘Sürprizleri severim, tesadüflere bayılırım’. Tesadüf desem bu kadar olmaz biraz tevafuk diyebiliriz. Büyük bir aşkla, tutkuyla bağlı olduğum bir alan. Zaten medya sektöründe, sektöre karşı bir sevginiz, aşkınız yoksa asla yapamazsınız. Çünkü medya sektörünün bir mesai saati yoktur. Her gün bir şeyler üretmek zorundasınız.

Kariyerim için basın kartı alırım diye girip alamadığım ama devamında büyümeyle devam eden bir hayat çizgisi diyebilirim. Türkiye Gazetesi’nde spor muhabiri olarak başladım. En zor muhabirlik dallarından bir tanesidir. Maçta hareketli enstanteleri çekiyorsunuz, benim çalıştığım dönemde fotoğraf makinelerinde otomatik odaklanma özelliği de yoktu.

Muhabirlikten sonra maç yorumlama, maç spikerliği daha sonra radyodan gelen spor programı yapar mısın teklifi… Bu teklifle birlikte Türkiye’de ki ilk spor magazin programını başlattık. Nihayetinde ismimizi markalaştırma yoluna gittiğimiz Sporkolik Show’u yaparken, Sempatik Show efsanesi ortaya çıktı. ‘By Sempatik’, dinleyicilerimizden posta kutumuza haftalık gelen 720 mektupta benim için kullanılan en çok kelime “sempatiksiniz” olunca Sempatik ile anlamına gelen: ‘By Sempatik’ şeklinde marka patente başvurarak markalaştırdık. Türkiye’de ‘By’ ile başlayan ismi kullanmış olduk. Daha sonrasında TGRT’den arkadaşımızın By Kuş programı ondan sonra By Tatlıses markası ile İbrahim Tatlıses’in markaları ortaya çıktı.

Markalaşma evresinden sonra By Sempatik ile Sempatik Show programı ile kendimize bir yol açmış olduk. Bu arada Stand Up showlarımız başladı. Dünyanın ilk grup Stand Up show programını yaptık. Daha sonra Anti Stand Up diye bir show yaptık. Bu programlardan sonra maymun Hüsnü’nün içinde olduğu 3,5 Sit Show ve 1,5 Sit Show diye programlar yaptık. Gayet güzel ve keyifli kapalı gişe oynadığımız uzun soluklu turnelerimiz oldu.

Stand uptan sonra hayatımız biraz daha değişti. Televizyon programları, reklam filmleri nihayetinde Radyo Karadeniz’le başlayan bir sahne serüvenimiz tam radyoculuğu bırakıp meslek değiştireceğimiz zamanda kaderin bir cilvesi diyelim sahnelere radyoculuğumuz sayesinde sahne konserleri başladı. Bir yılda 95 konser sunduk. Çok ciddi bir ivme yakaladık. Sonrasında festival, organizasyon alanında yer almaya başladık.

– Sunuculuğu ve radyoculuğu kıyaslarsak?

BY Sempatik

Erbaş: Sunuculukta oldukça keyifli, halkla birebir temas halindesiniz, radyoda ise duvara karşı konuşuyorsunuz ve sürekli bir şeyler üretmek zorundasınız. İnsanlar sizi görmüyor hayal ediyorlar. Sahneye çıkıyorsunuz insanları sizi, siz insanları görüyorsunuz. Aynı enerjiyi insanlara vermek zorundasınız. 11 saat süren sahne performanslarım oldu. Yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı konserleri, festivalleri de 300 kişinin katıldığı etkinlikleri de sundum. Bizde sunuculuk kondisyonu diye bir şey var. 50 kişiye de program sunuyorsunuz, 100 bin kişiye de program sunabiliyorsunuz. Bu kondisyonda psikolojinizi çok iyi ayarlamanız gerekiyor.

Sunuculuk sadece mikrofonu elinize alıp ‘sayın başkanım, sayın seyirciler’ demek değildir. Sunuculuk bir altyapı, geçmiş, genel kültür, medya kültürü gerektirir. Gazetecilik, spor muhabirliği altyapısı bize çok şeyler kazandırdı. Aynı anda birçok işi yaptığımız için sanki yıllardır yapmışız gibi oluyor.

– Başkanlığını yaptığınız RADEV’den bahsedebilir misiniz?

Erbaş: 2006 yılının sonlarında bugün bizim iki büyük markamız Radyo Evi Derneği(RADEV) ve Uluslararası Radyocular Birliği isimleriyle STK’larımızı kurduk. Radyocuları bir çatı altında toplamak, yurt içinde ve yurt dışında etkinlikler yapmak, sesimizi daha fazla duyurabilmek için dernek faaliyetlerimiz, ödül törenlerimizle ses getirmeye başladık. RADEV’in, ‘Türkiye’de Negatifi Pozitife Çevirenler Ödül Töreni’ 10 yıldır devam ediyor. Biz sözde değil, özde basın mensubu olmak istiyoruz, basın kartı istiyoruz gibi taleplerimizle sektörümüze hizmet etmeye, sorunlarımızı paylaşmaya çalışıyoruz. Yerel medyayla ortak hareket ediyoruz, devlet kurumlarımızla birçok organizasyon yapıyoruz. Uyuşturucuyla mücadelede varız, ağaçlandırmada varız, trafik sorunlarında varız, devletin milli, manevi olaylarında daima devletimizin yanında oluyoruz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara Kent Konseyi oluşumunda kurucu üyelerden bir tanesiyiz. Etimesgut Kent Konseyi’nde üyeyiz. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nda kurucu başkanlar konseyi üyesiyiz. Basın kuruluşlarıyla, gazeteci, televizyoncu arkadaşlarla iç içeyiz. Bizim basın sektörü çalışanları olarak birbirimizin desteğine ihtiyacımız var.

– Peki radyoculuğu nasıl tanımlıyorsunuz?

Erbaş: Radyocular sadece şarkı çalan insanlar değil. Hava durumundan, yol durumuna kadar bilgiler veriyoruz, haberleri veriyoruz, nöbet tutan askerlerimize moral oluyoruz, yemek yapan annemize, teyzemize sırdaş oluyoruz, öğrencilerimize arkadaş oluyoruz. Yani hayatın her alanında yer alıyoruz. Radyoculuk bir anlamda sırdaşlık demek. O yüzden radyolar hiç bir zaman özgünlüğünü ve ağırlığını kaybetmez. Bir zamanlar müzik çalarlar çıktığında radyolar bitti denilmişti. Ancak asla öyle bir şeyin olamayacağını gördük. Çünkü toplumlar konuşarak ve dertleşerek büyürler. Radyolarda bir toplanma, dertleşme yeridir. Kamuyla birlikte bir paylaşım vardır. Televizyona göre daha interaktiftir. Birde çok ucuz bir kitle iletişim aracıdır. Radyo dinlerken işinizi yapabilirsiniz ancak televizyon izlerken, gazete okurken işinizi yapamazsınız. Radyo dinlerken araba sürersiniz, ders çalışırsınız, hareket halinde bulunabilirsiniz.

Radyo afet durumlarında, kriz durumlarında insanların haberleşme konusunda tek güvendiği medya aygıtıdır. Her yerde çeker, dağ başında tek bir pille çalışır, telefonlarınızda vardır. O yüzden radyo hiç bir zaman hayatımızın içinden çıkmaz. Zaten RTÜK’ün de bununla ilgili bir araştırması var. Türkiye’nin yüzde 71’i kemikleşmiş radyo dinleyicisidir. Radyonun geri planda olması radyocuların reklam yapmamasından kaynaklıdır. Çok konuşmamıza rağmen kendi sorunlarımızı çok fazla dile getirmediğimiz için toplumda böyle bir algı var. Halkımız hala radyoya karşı büyük bir teveccüh içerisinde.

Tabi ki kendi iç yapımızda çeşitli eksikliklerimiz var. Mesleki yeterlilik anlamında çalışmalar yapıyoruz. Daha da iyi olacak. İletişim fakültesi mezunu arkadaşlarımızın staj yapacağı, çalışacağı radyolar oluşturmak zorundayız.