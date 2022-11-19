Türkiye’nin ilk kürek maratonu Adıyaman’da başladı

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Sercan SAKAR/BESNİ (Adıyaman)-DHA- TÜRKİYE´de ilk kez Adıyaman’daki Atatürk Baraj Gölü’nde gerçekleştirilen 42 kilometrelik ‘Commagene Rowing Marathon’ kürek yarışması 3 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla başladı.

Besni ilçesine bağlı Kızılin köyünden başlayarak Damlıca köyüne kadar olan 42 kilometrelik mesafedeki Atatürk Baraj Gölü’nde düzenlenen yarışlara; aralarında dünya şampiyonlarının da bulunduğu Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Moldova ve Malta’dan 38’i kadın 82 sporcunun katıldı.

Adıyaman Valiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte sporcular, 42 kilometre maraton ve 21 kilometre yarı maraton parkurunda yarışacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sporcuların start alanına gelmesi

-Sporcuların yarışma başlması

– Sporcular ile yapılan röp.

-Genel ve detay görüntüler

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(FOTOĞRAFLI)