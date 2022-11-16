Türkiye’nin ilk çocuk müzesine yoğun ilgi

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Ara tatilin adresi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi oldu

Türkiye’nin ilk çocuk müzesi olma özelliğini taşıyan Yenimahalle Belediyesi Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, ara tatilde de çocukların değişmez adresi oldu.

Eğitim öğretim döneminde okul gruplarının sürekli ziyaret ettiği müzede, bu kez de ara tatil yoğunluğu yaşanıyor.

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Pamuk ile Tekir Başkentli çocukları bekliyor

Müzede, sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerler çocuklara çeşitli etkinliklerle anlatılırken, çocuklar Vahşi Yaşam ve Yardımseverlik, Çevre ve Saygı, Pinokyo ve Doğruluk, Veterinerlik ve Sevgi, Entomoloji ve Birlik, Arkeoloji, Atatürk Köşesi, Bilim Merkezi ve Planetaryum gibi alanlarda birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerle keyifli vakit geçiriyor.

Müzenin Masal Atölyesi’ne yeni eklenen “Pamuk ile Tekir” masalı da çocuklara sorumluluk değeri üzerinden düzenli olma bilincini aşılıyor.

Başkan Fethi Yaşar’dan çocuklara ara tatil hediyesi

Hem dinlenip hem de öğrenmeyi kim istemez ki? temasıyla 14-18 Kasım’da ücretsiz olarak hizmet verecek olan müzede, çocuklar saat 10.00, 13.30 ve 15.00 seanslarıyla Pamuk ile Tekir Masalı, Vahşi Yaşam ve Yardımseverlik, Atatürk ve Cumhuriyet Alanı ile öğrenecek.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ara tatil hediyesi olarak tüm çocukları davet ettiği müze, 0312 332 11 75 telefon numarasından randevu alarak ziyaret edilebilir.