Türkiye’nin ilk basketbol müzesi açıldı

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Ali Koç: Avrupa basketbolunun en önemlileri arasında yer aldık

“İyi ki Obradovic’in yolu bizimle kesişti”

“Tünelin ucunun ışıkta olduğunu görüyoruz”

Sertaç Komsuoğlu: Türk sporuna bir ilki kazandırmanın onurunu yaşıyoruz

Ömer Onan: Bu müzenin açılışı bizleri çok sevindirdi

Ekrem İmamoğlu: Fenerbahçe, Cumhuriyetimizin asil kurumlarından biridir

Mustafa AKIN – Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) – Fenerbahçe Kulübü, Türkiye’de bir ilke imza atarak basketbol müzesinin açılışını gerçekleştirdi.

Ülker Sport Arena’daki açılış törenine; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Yüksek Divan Kurulu Eski Başkanı Vefa Küçük, Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe Kadın ve Erkek Basketbol Takımı eski oyuncuları, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve çok sayıda davetli katıldı.

ALİ KOÇ: AVRUPA BASKETBOLUNUN EN ÖNEMLİLERİ ARASINDA YER ALDIK

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basketbol şubesinin 1913’ten bu yana tarihi olduğunu ifade ederek, “Bununla beraber başarılarla güzel anlarla dolu tarihimizi gelecek nesillere bırakmak ve geçmişi daha iyi anlamaları için biz müze fikri ortaya atılmıştı. Formamızı giyen geçmiş dönemdeki isimler başarıları ile kupalarla bir tarih yazarken Fenerbahçe’nin basketbol kültürünü oluşturdular. Fenerbahçe, yıllarca basketbola hizmet etti ama bir gerçek var ki 120 yıllık tarihimizin en başarılı dönemleri 2000’li yıllarda başladı. Erkek ve kadın basketbolda gelen kupalarla başarılarımız taçlanmış oldu. 5 yıllık başkanlığımda çok acılar çektik. Bu salonda defalarca farkla yendiğimiz takıma kupayı vermek en acı durumdu. Erkek, kadın ve tekerlekli basketbol tarihine baktığımızda kadınlar ve erkekler Avrupa’da en iyiler arsında gösterilir. Avrupa basketbolunun en önemlileri arasında yer aldık. Rakiplerimize örnek oldular ve yatırımlar yapılmaya başlandı. Kendi imkanlarımız ile Fenerbahçe’nin parasıyla devletten hiçbir destek almadan stadımızı yaptık ve Türkiye’de örnek olduk. Fenerbahçe’nin basketbol vizyonunu baştan aşağı değiştiren, lokomotif anlamda lider yapan muhteşem salonumuzu kulübümüze kazandırılmasında müthiş çalışan o sıkıntılı günlerde bile ‘devam edin’ diyen başkanımız sayın Aziz Yıldırım’a şahsım yönetim kurulum ve her bir Fenerbahçeli adına teşekkür ediyorum. Kendisine müteşekkiriz. Tabii onunla beraber ilgili herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“İYİ Kİ OBRADOVIC’İN YOLU BİZİMLE KESİŞTİ”

Geçmişten bugüne kadar Fenerbahçe Kulübü’ne hizmet eden kupalar kazanılmasında emeği olanlara teşekkür eden Ali Koç, “EuroLeague’de bizlere bu gururu yaşatan adını tarihimize altın harflerle yazdıran Obradovic’e ayı parantez açmak istiyorum. İyi ki onun yolu da bizlerle kesişti” diye konuştu.

“TÜNELİN UCUNUN IŞIKTA OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”

Ali Koç, güzel şeylerin olacağını dile getirerek, “Son 2 haftada yaşananlarla tünelin ucunun ışıkta olduğunu görüyoruz. Camia olarak en büyük hedefimiz Cumhuriyet’in 100’üncü yılında en çok branşta şampiyon olmak. Söz konusu Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk’ün mirasına sahip çıkmaksa Fenerbahçe’nin nasıl bir duruş sergilediğini görüyorsunuz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl heyecanını en yoğun şekilde yaşadığımız bu günlerde sahip olduğumuz değerlerle Ata’mızın izinde Cumhuriyet’in Feneri olacağız. 29 Ekim’de Bağdat Caddesi’nde düzenleyeceğimiz Fener Alayı yürüyüşümüze sizleri davet ediyorum. Cumhuriyetin coşkusunu bir arada yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

SERTAÇ KOMSUOĞLU: TÜRK SPORUNA BİR İLKİ KAZANDIRMANIN ONURUNU YAŞIYORUZ

Fenerbahçe Kulübü Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, yaklaşık bir sene önce ortak bir hayalle yola çıktıklarını ifade ederek, “O hayal; Fenerbahçemize ve Türk basketboluna çoktandır hakkettiği tarihine ve uluslararası başarılarına yakışır bir müzeyi armağan etmekti. Yola çıktığımızda gördük ki 100 yılı aşkın tarihine rağmen Türk basketbolunda geçmişe dönük çok az kayıt, çok çok az kaynak var. Bu noktada tüm Fenerbahçe camiası bir araya geldi; basketbola emek verenler, taraftarlarımız, eski sporcularımız, başka renkler altında ter döküp basketbol aşkıyla yardımımıza koşanlar, bugün gururla açtığımız bu müzeyi hayata geçirebilmemizi sağladı. Günler ve geceler boyu bu müze için eski sporcularımızla görüşen, formalarımızı toplayan, arşivimizi düzenleyen, müze inşaatımızda görev yapan sayısız ismi buradan tek tek sayamıyorum ama hepsine bu büyük eserin ortaya çıkmasındaki destekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübü’nün Türkiye’de ilklere imza attığını sözlerine ekleyen Sertaç Komsuoğlu, “109 yıllık şanlı bir tarihi var. Türkiye basketbolunun lider kulübüdür. Bugün de bu liderliğin bize yüklediği sorumlulukla Türk sporuna bir ilki kazandırmanın onurunu yaşıyoruz. Milyonlarca taraftarımıza, tüm basketbol severlere ve bugün burada olan siz değerli misafirlerimize bir kez daha teşekkür ediyor, Fenerbahçe Basketbol Müzesi’nin kulübümüze ve ülke sporumuza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

ÖMER ONAN: BU MÜZENİN AÇILIŞI BİZLERİ ÇOK SEVİNDİRDİ

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı eski kaptanlardan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, “Oyunculuğumuz süresince birçok müze gezdik ama tabii ki bunlar futbol müzesi oluyordu. Bugün ilk defa bir basketbol müzesi açılıyor. Bu gerekten çok anlamlı ve biz buna çok değer veriyoruz. Fenerbahçe birçok ilke imza attı. Basketbol daha önce müessese kulüplerinin önünde gidiyordu ilk defa Fenerbahçe söz sahibi olmaya başladı ve diğer kulüpler arkasından gelerek başarı kazanan kulüpler oldu. Bu müzenin açılışı bizleri çok sevindirdi. TBF olarak biz de gelecek sene müzemizin açılışı yapacağız. Bu kulüpte 10 sene yer alıp 6 şampiyonluk yaşadım. Bizler bu kulüpten maddi ve manevi kazanımlar elde ettik. Bu kulüpte görev almış, ter dökmüş bütün profesyonellere hediye verdiniz. Bu müzenin açılışı ile bizleri ölümsüzleştirdiniz. 30 sene sonra da bu müzeyi ziyaret edenlerin gözünde ilelebet yaşayacağız” dedi.

EKREM İMAMOĞLU: FENERBAHÇE, CUMHURİYETİMİZİN ASİL KURUMLARINDAN BİRİDİR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu haftanın Cumhuriyet’in 99 yılının kutlanacağını ifade ederek, “Bu seneyi kutladıktan sonra Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına birlikte yürüyeceğiz. Devletimizin ve milletimizin geleceğe yönelik teminatı olan Cumhuriyetimizin değerine değer katan geçmişten geleceğe değer katan kurumlar vardır. Fenerbahçe de Cumhuriyetimizin asil kurumlarından biridir. Hem 115 yaşında olan Fenerbahçe Kulübü, basketbolda da 100 yılı aşan kulüp vasfıyla değer katmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü şehrimizin önemli markasıdır ve en güzel mesajları vereceğini biliyoruz. Burada açılan müze de bunlardan birisidir. Basketbol adına da böyle biz müzenin açılması çok değerli. Müzeyi düşünen ve süreci başlatan Ali Koç, yönetim kurulu ve emeği geçen kurum ile kuruluşlara teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Kulübü’ne bütün branşlarda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Müzeden görüntüler

– Kupalardan detaylar

– Sertaç Komsuoğlu’nun açıklamaları

– Ömer Onan’ın açıklamaları

– Ekrem İmamoğlu’nun açıklamaları

– Ali Koç’un açıklamaları

– Kurdelenin kesilmesi

– Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)