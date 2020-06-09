Dünyada her yıl 30 milyon genç sigaraya başlıyor. Birçok hastalığı tetikleyen sigaranın sinir sistemine de etkisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Fevzi Sefa Dereköy, “Sigara dumanı gaz ve katran karışımından ibaret olup yaklaşık 1000 civarında bileşenden oluşur.