Türkiye’nin havası Ankara’dan izleniyor

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Enes GEYİK-Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA, (DHA)- ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı’nda Türkiye’nin hava, su ve toprak kalitesi anlık olarak takip ediliyor. Çevre mevzuatına ilişkin atık su arıtma tesisleri ve sanayi tesislerindeki baca gazı emisyonları da anlık olarak takip edilerek, işletmelerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri belirleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’ne bağlı Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı, kapılarını DHA’ya açtı. Daire Başkanı Soner Olgun, Çevre Referans Laboratuvarı’nda bulunan Sürekli İzleme Merkezi’nde (SİM), Türkiye’nin hava, su ve toprak kalitesinin anlık olarak takip edildiğine dikkat çekerek, “417 tesiste debisi 5 bin metreküp gün ve üzerinde olan atık su arıtma tesislerinin çıkış sularını online olarak izliyoruz. 365 adet hava kalitesi ölçüm istasyonu ile Türkiye’nin hava kalitesini anlık olarak takip ediyoruz. Yine kirletici vasfı yüksek olarak tabir ettiğimiz sanayi tesislerinin baca gazlarını, online olarak izliyoruz. Şu anda sistemimize bağlı olan 736 adet baca, bu merkezden anlık olarak takip ediliyor” dedi.

‘HALKIMIZIN SOLUDUĞU HAVANIN KALİTESİNİ BİLMEYE HAKKI VAR’

Soner Olgun, ülke genelindeki toplam 365 hava kalitesi izleme istasyonundan oluşan, Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (UHKİA) ile Türkiye’nin hava kalitesi anlık olarak takip edildiğini söyledi. Elde edilen sonuçlar ‘havaizleme.gov.tr’ adresinden ve Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı mobil uygulamasından vatandaşların erişimine sunulduğunu aktaran Olgun, “Halkımızın, soluduğu havanın kalitesini bilmeye hakkı var. Vatandaşlarımız mobil uygulamamıza girdiklerinde, en yakın istasyondan gelen anlık verileri onlara paylaşarak, bulundukları bölgenin hava kalitesi hakkında bilgi vermiş oluyoruz. Ölçülen hava kalitesinin esasında sağlık açısından ne anlama geldiğini; iyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü ve tehlikeli şeklinde kategorize ederek renklendiriyoruz. Bu sayede vatandaşlarımız bulunduğu bölgenin hava kalitesini anlık olarak çok rahat bir şekilde görüp ona göre aktivelerini yönlendirebiliyor” diye konuştu.

‘2022’DE 375 İŞLETMENİN FAALİYETİ DURDURULDU’

Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanı Olgun, çevre kirliliğine yönelik her türlü izin, izleme ve denetimlere esas teşkil eden ölçüm ve analizlerin yanı sıra sahipsiz atıkların kime ait olduğunu da tespit ettiklerini söyledi. Olgun, 2022’de toplam 67 bin çevre denetimi gerçekleştirdiklerini ve bu denetimler sonucunda ihlal tespit edilen sanayi tesislerine 725 milyon TL idari para cezası uyguladıklarını ve çevreyi kirlettiği tespit edilen 375 işletmenin de faaliyetini durdurduklarını kaydetti. Olgun, en fazla idari para cezası uygulanan illerin Ankara, Konya, Tekirdağ, İstanbul ve İzmir olduğunu söyledi. (DHA)

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