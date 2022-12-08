TÜRKİYE’NİN GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN İLK ‘MÜZE EĞİTİM VE DENEYİM ALANI’ ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİNDE AÇILDI

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Görme engelli bireyler için tasarlanan ve Türkiye’de ilk olan ‘Müze Eğitim ve Deneyim Alanı’ Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde açıldı. Görme engelli bireylerin eserlerin replikalarına dokunabildiği, sesli betimlerini dinleyebildiği ve Brail alfabesiyle hazırlanmış tanıtım kartlarından bilgi alabildiği müzede Paleolitik dönemden Urartu dönemine kadar seçilmiş 22 eserin replikası bulunuyor. Açılış törenin ardından müzedeki eserleri inceleyen 14 yaşındaki Zeynep Ünal, Sonsöz Gazetesi’ne verdiği demeçte “Kabartma olduğu için şeklin nasıl olduğunu anlayabiliyorum. Diğer müzelerde camekanların arkasında olduğu için göremiyordum, anlayamıyordum” dedi.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Türkiye’nin görme engelli bireyler için ilk ‘Müze Eğitim ve Deneyim Alanı’ Bongo Art Project Erişilebilir Müzeler Sosyal Girişimi ile Anadolu Medeniyetleri Müzesinde açıldı. Erişilebilir müzede Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenen 22 eserin replikası bulunuyor. Görme engelli bireyler replikalara dokunarak eserleri tanıma imkânı buluyor. Ayrıca eserlerin yanında eserlerle ilgili sesli betimleme ve Brail alfabesiyle hazırlanmış tanıtım kartları bulunuyor. Hem hiç göremeyenler hem de az gören bireyler düşünülerek hazırlanan replikalarda siyah üzerine parlak sarı renk kullanılarak az gören bireylerin eserleri algılayabilmesi hedefleniyor.

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PALEOLİTİK DÖNEMDEN URARTU DÖNEMİNE KADAR 22 ESER SEÇİLDİ

6 Aralık’ta Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde yapılan açılış töreninde konuşan Bongo Art Project kurucusu, müze girişimcisi, iç mimar Çiğdem Aslantaş çalışmaları üç yıl süren projeyi anlattı. Bongo Art’ın müzelerin herkes için erişilebilir hale gelmesi için fiziksel ve dijital müzeler oluşturmayı amaçlayan sosyal girişim olduğunu söyleyen Aslantaş, ilk uygulamada en dezavantajlı konumda bulunan görme engelliler için süreç yürütüldüğünü ifade etti. Aslantaş, projenin devamında işitme ve fiziksel engelli bireyler için sırasıyla dönüşümleri ekleyerek yollarına devam edeceklerini ifade etti. Aslantaş, üretim sürecine dair şunları söyledi:

“Dört temel üretim sürecimiz var. Birincisi eser replika sürecimiz. Önce küratörlerce 22 tane eserimizi seçtik. Paleolitik dönemden Urartu dönemine kadar. Ardından yüksek çözünürlüklü tarama cihazlarıyla taramalarını gerçekleştirdik ve bazı eserleri tarayamadığımız için bunların modellerini yaptık. Sonrasında baskıların alınması, boyanması ile 22 eser tamamlandı. Sesli betimleme sürecinde akademisyenlerimizle çalıştık ve eserlerin anlatımdan betimlemeye dönüşmesini sağladık. Mimari süreçlerde alanımızın bütün tasarım, montaj, üretim süreçlerinde dönüşümünü gerçekleştirdik.”

“DİĞER MÜZELERDE CAMEKANLARIN ARKASINDA OLDUĞU İÇİN ANLAYAMIYORDUM”

Açılış törenin ardından müzedeki eserleri inceleyen 14 yaşındaki Zeynep Ünal, Sonsöz Gazetesi’ne verdiği demeçte daha önce bir defa müzeye gittiğini söyledi ve yaşadığı deneyimi şöyle anlattı:

“Çok güzel. Nesnelere dokunabiliyorum ve betimlemelerini okuyabiliyorum. Aynı zamanda kabartma olduğu için şeklin nasıl olduğunu anlayabiliyorum. Diğer müzelerde camekanların arkasında olduğu için göremiyordum, anlayamıyordum. Bu şekilde dokunmak çok güzel oldu.”

“MUTLUYUM ÇÜNKÜ ERİŞİLEBİLİRLİĞİ DENEYİMLİYORUM”

17 yaşındaki Ubeyt Gökdoğan ise “Ben burada erişilebilirliği deneyimliyorum” dedi ve şöyle devam etti:

“Ben buraya bundan 3 yıl önce bir kez daha gelmiştim okul gezisiyle. Tabi o zaman şöyle bir durum vardı, hiçbir şey erişilebilir değil. Bir şeylere dokunamıyorsunuz, sadece bir rehberiniz varsa yanınızda o size anlatıyor. Rehberiniz yoksa zaten verim almanız imkansız. Ama ben şu an gerçekten mutluyum çünkü erişilebilirliği deneyimliyorum. Burada gelip kendim dokunup, sesli betimlemesini dinleyip, aynı zamanda yazıları da okuyup bilgi alabiliyorum. O yüzden çok memnunum, çok mutluyum. Ama umarım bununla sınırlı kalmaz bundan sonra daha da güzel şeyler olmaya devam eder. Bizim ülkemiz için güzel bir şey. Yurtdışında yapılıyordu, ülkemize de gelmesi mükemmel oldu.”