TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI YURT DIŞI EĞİTİM FUARI ANKARA’DA!

Türkiye’nin en kapsamlı yurt dışı eğitim fuarları başladı. Bugün Ankara ayağı gerçekleşecek olan fuara 80’den fazla ülkeden 115 okul katılıyor.





21 yıldır yurt dışında eğitim almak isteyen gençlerle yabancı okulları buluşturan Akare, ilk ayağı olan İstanbul’da 10 bini aşkın gencin katılımıyla kapılarını araladı. Bugün Ankara’da devam edecek olan fuara yurtdışında eğitim alma hayali olan gençler, gelen okulların kayıt yetkilileri ile yüz yüze tanışma ve bilgi alma imkanı yakalayacak. Fuara katılmak için web sitesi üzerinden kayıt yaptırılıp ücretsiz davetiye alınabilir.

FUAR KATILIMCILARINA ÖZEL İNDİRİM VE HEDİYELER

110’dan fazla kurumun katılacağı ve dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesinden de katılımcıların yer aldığı Akare Yurt Dışı Eğitim Fuarları’nda, katılımcılara özel burs imkanları, başvuru ücretinin alınmaması, yine fuara özel sunulan indirimler ve fuara özel kontenjanlar dikkat çekiyor.

ZİYARETÇİ SAYISI 10 BİNİ AŞTI!

Bu yıl fuara katılımın daha da arttığını, İstanbul’da gerçekleştirilen fuarın ilk ayağında 10 bini aşkın gencin katılım sağladığını belirten Akare Fuarcılık Genel Müdürü Engin Coşar, kategorilere göre en çok tercih edilen ülkelerin değişiklik gösterdiğini vurguladı. Coşar tercihlere yönelik şunları söyledi: “İngiltere çalışma izni verdiği için master programlarına başvuru oldukça fazla. İtalya devlet üniversiteleri ve Almanya uygun fiyatları olduğu için çok tercih ediliyor. Dil okullarında İrlanda’da yine çalışma izni verdiği için en popülerler arasında… Kanada da üniversite sonrası yaşama imkânı sağladığı için tercih sebepleri arasında önemli bir yer tutmaktadır.”



DÜNYANIN EN İYİ İLK 500 ÜNİVERSİTESİNDEN TEMSİLCİLER DE YER ALIYOR

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan ve 28. sırada bulunan The University of Manchester, 64. sırada yer alan The University of Warwick, 79. Sırada olan The Hong Kong Polytechnic University’nin de gençlerle buluştuğı fuarda, ABD ve İsveç Konsolosluk yetkilileri, İrlanda vize ofisi, DAAD, Fulbright, EducationUSA ve British Council yetkilileri de yer alıyor.



YURTDIŞI EĞİTİM ALANINDA TÜRKİYE’DE KURULAN İLK FUARCILIK: AKARE

2001 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük yurtdışı eğitim fuarlarını düzenleyen Akare Yurt Dışı Eğitim Fuarları’nda, Amerika, Kanada, Avustralya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden gelen saygın üniversite ve dil okulları yetkilileri yer almaktadır. Yurtdışı eğitim alanında Türkiye’de kurulan ilk fuarcılık firmasıdır. Her yıl 100 binden fazla öğrenciyi 30 farklı ülkeden yüzlerce okul yetkilisiyle buluşturuyor. Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları’nın öğrencilere sunduğu en büyük fırsat, Amerika, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya, İsviçre, Avustralya, İsveç ve Macaristan gibi ülkelerden gelen okulların kayıt yetkilileri ile yüz yüze tanışma ve bilgi alma imkanıdır.