Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye’nin en büyük Okçuluk ve Etnospor Merkezi’ni Kayseri’ye kazandırmak için son aşamaya geldiklerini açıkladı.

Başkan Çelik, Bakanlar Kurulu’ndan bu önemli tesis için yer temini kararının çıktığını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, verdikleri destekle şampiyonlar çıkaran okçuluğun daha da gelişmesi için Anadolu Harikalar Diyarı’na Türkiye’deki en büyük Okçuluk ve Etnospor Merkezi’ni kuracaklarını söyledi.

Atlı okçuluk da dahil okçuluk sporunun tüm branşları ile geleneksel spor dallarının yapılacağı çok büyük bir tesis için çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Çelik, “Geçtiğimiz hafta yerin temini ile ilgili karar Bakanlar Kurulu’ndan çıktı. Yer temini en önemli problemdi ve onu da aştık. İnşallah kısa süre içinde temelini atarız ve Türkiye’deki en modern, en büyük ve en kapsamlı tesisi şehrimize kazandırmış oluruz” diye konuştu.