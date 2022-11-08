Türkiye’nin en büyük kitle fonlama kampanyası tamamlandı 

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İSTANBUL, (DHA) – Teknoloji şirketi Macellan’ın dijital cüzdan çözümü Alternatif SuperApp için girişim kitle fonlama platformu Fonangels üzerinden 15 Eylül’de başlattığı kitle fonlama kampanyasında bir rekor kırıldı. 6 Kasım’da 16,7 milyon TL toplam yatırımla tamamlanan kampanya, Türkiye’nin en büyük kitle fonlama kampanyası unvanını kazandı.

2022’nin ilk yarısında finansal teknoloji odaklı girişimlere yapılan yatırımların toplam tutarının 108 milyara yaklaştığı bilinirken, Türkiye’de ilk 6 ayda tamamlanan anlaşma sayısının 20 olduğu tespit edildi. Yılın sonuna yaklaşırken, 17 milyon TL toplam yatırımla Türkiye’nin en büyük kitle fonlama kampanyasına da bir fintek uygulaması imza attı.

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Finans sektöründe gömülü finans ve servis bankacılığı gibi trendler konuşulmaya devam ederken, dijital cüzdanların ödemelerdeki payı da giderek yükseldi. Finansal teknolojiler alanının büyümesi, her ölçekten yatırımcının dikkatini de bu yöne çevirdi. Küresel danışmanlık şirketi KPMG’nin yılın ilk yarısını değerlendirdiği raporunda küresel fintek yatırımlarının 108 milyar dolara yaklaştığı görülürken, Türkiye’de ilk 6 ayda tamamlanan fintek yatırım anlaşmasının sayısı ise 20 olarak tespit edildi. Yılın ikinci yarısında da hareketlilik devam etti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Macellan CEO’su Göktürk Yetim, “1.400’e yakın yatırımcının dahil olduğu kitle fonlama turunun ilk üç gününde 3 milyon TL gibi bir yatırıma ulaşmamız, kampanyanın tamamlanmasına bir hafta gibi bir süre kala fonlamayı bitirmemiz, ürünümüze olan inancı gösteriyor. Ek fonlama 13 Kasım’a kadar devam edecek” dedi.

5 YILDA 12 ÜLKEYE AÇILACAK

Hem paya dayalı kitle fonlama hem girişim sermayesi fonunun birlikte kullanıldığı ilk yatırım turu olma özelliğini de taşıyan yatırım sürecinde, kitle fonlama sonrası Qinvest Portföy Yönetimi liderliğinde kurulan Macellan İleri Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla nitelikli yatırımcıların da Alternatif SuperApp’e yatırım yapabilmesi amaçlandı. Yatırım turunda yüzde 20 ek fonlama imkanı sunulduğunu hatırlatan Alternatif SuperApp CPO’su Zeynel Enes Mirza, “13 Kasım’a kadar devam edecek ek fonlama sürecinde büyük ve küçük yatırımcılar 100 TL ile dahi yatırım yapabilecek. 17 milyon TL’lik bu başarılı yatırım turunun ardından Alternatif SuperApp olarak küresel büyümemize odaklanmayı ve 5 yıl içinde 12 ülkeye açılmayı hedefliyoruz. Bugün 80’den fazla dijital cüzdanı barındıran Alternatif SuperApp, 2023 sonunda 250’ye yakın markayla pazaryeri konumunu güçlendirecek. Bu hikayeye inanan ve bize yatırım herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

82 İŞLETMEYE, 1.100 ŞUBEYE VE 170 BİN KULLANICIYA ULAŞTI

Geliştirdikleri süper uygulamanın işletmelere özel dijital cüzdan altyapısı sunduğuna ve son kullanıcılar için tüm dijital cüzdanları tek bir uygulamada toplama avantajı sağladığına dikkat çeken Macellan CEO’su Göktürk Yetim, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Alternatif SuperApp hem işletmeleri finteke dönüştürüyor hem de diğer fintek çözümlerini bir araya getiriyor. Bu sayede cüzdan, hediye kartı, QR menü ve sadakat programları gibi tüm çözümlerin sektördeki ortak pazaryerine dönüşüyor. Lansmanı Aralık 2021’de yapılan ürünümüz, bu süreçte 82 işletmeye, 1.100 şubeye ve 170 bini aşkın kullanıcıya ulaştı. Ülkemizin en büyük kitle fonlama kampanyasına imza attığımız için gururluyuz. Yatırımcılarımızın verdiği destekle Türkiye’deki büyümemizi hızlandırmak ve yurt dışı pazarlara açılmak yönündeki hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Macellan ve Alternatif SuperApp olarak finansal teknoloji alanında doğru çözüm sunulduğu sürece hem B2B hem de B2C tarafında hızla yol alınabileceğini tüm sektöre göstermiş olduk. 1.400’e yakın yatırımcının katıldığı bu başarı hikayesine ortak olmak isteyenleri 13 Kasım’a kadar Fonangels üzerindeki kampanya sayfamıza bekliyoruz.”