TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK “ENGELSİZ ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIMEVİ” HİZMETE AÇILDI

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Ankara Büyükşehir Belediyesi görme, işitme ve ortopedik yönden gereksinimli çocuklarla normal gelişim gösteren 3-6 yaş arası çocukların birlikte eğitim görecekleri “Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi”ni hizmete açtı. Açılış töreninde konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Engelli vatandaşlarımızın yanında olmak ve engelsiz bir kent oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘Engelsiz bir Başkent’ anlayışı doğrultusunda Türkiye’nin en büyük “Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi”ni Başkentlilerin hizmetine açtı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılışa ABB bürokratları, meclis üyeleri, gündüz bakımevinde eğitim gören öğrenciler ile velileri ayrıca vatandaşlar da katıldı.

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Açılış töreninde “Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi” öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırladıkları gösteriyi gerçekleştirdi.

YAVAŞ: “HALKIMIZIN ASLİ İHTİYAÇLARINA ÖNCELİK VERDİK”

Engelsiz kent vurgusuyla açılış konuşmasına başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Seçimlerden önce söz verdiğimiz gibi göreve geldiğimiz günden itibaren halkımızın asli ihtiyaçlarını önceleyen projelere ağırlık verdik. Belediyemizin kasasındaki her kuruşun hesabını vererek çalıştık ve ürettik. Hemşehrilerimizin helal parasını atıl işlerden ve beton belediyeciliğinden çöp projelerinden uzak ettik” dedi.

“Bu süreçte engelsiz hemşehrilerimiz için de birçok projeyi hayata geçirdik” diyerek açıklamalarını sürdüren Yavaş, şöyle devam etti:

“Sincan ve Anıttepe’de ‘Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evlerimizi’ faaliyete açtık. Her ay 800 yavrumuzu bu güvenli ve ücretsiz tesislerimizde ağırlarken, özel çocuklara sahip olan ailelerin kendilerine de vakit ayırabilmelerini hedefliyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yine hayatını kolaylaştırmak için hayata geçirdiğimiz Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi aracılığıyla 2 yılda 800’den fazla akülü ve tekerlekli sandalyenin tamirini ücretsiz olarak gerçekleştirdik. 28 parkımızda uluslararası standartlarda 36 şarj istasyonu kurarak Ankara’da bir ilki gerçekleştirdik. Daha önceleri çeşitli şaibelerle dağıtımı yapıldığı bilinen engelli simit camekân dağıtımına da noter huzurunda hakkaniyetle gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Spor kulüplerimizde engelli sporcularımızı bir yandan yetiştiriyor bir yandan da uluslararası başarılarına ortak oluyoruz. Özel teknik ve yöntemlerle ücretsiz yüzme kursları düzenliyor, işitme engelli yavrularımızın yanında oluyoruz.”

“ENGELSİZ BİR KENT İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Türkiye’nin en büyük engelsiz gündüz bakımevini tamamladıklarını kaydeden ABB Başkanı Yavaş, “Projemizde engelsiz çocuk parkı, tarım alanı, geniş avlu ve amfi tiyatro yer alıyor. 3-6 yaş arası görme, işitme ve ortopedik yönden gereksinimli yavrularımız, normal gelişim gösteren akranlarıyla birlikte eğitim görecek. Bu alandaki tüm uzmanların önerdiği eğitim modeline, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak öncülük etmekten ve 5 bin 606 metrekarelik bu projeyi Ankara’mıza ve ülkemize kazandırmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bundan sonraki süreçte de engelli vatandaşlarımızın yanında olmak ve engelsiz bir kent oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diyerek açıklamalarını sürdüren Yavaş, ABB iştiraklerinden PORTAŞ yöneticileri ve çalışanlarına ayrıca ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığındaki mesai arkadaşlarına emekleri için teşekkür etti.

Yavaş konuşmasının sonunda; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın önemine dikkat çekerek, 99’uncu yılı coşkuyla kutlamaya devam edeceklerini belirtti.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ENGELSİZ ÇOCUK BAKIMEVİ

Başkentte yaşayan engelli çocukların sosyal hayata kazandırılması, toplumda farkındalık oluşturulması ve yaşıtları gibi eşit şartlarda oyun oynayabilmesi amacıyla 5 bin 606 metrekarelik alana inşa edilen “Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi”, Türkiye’nin en büyük engelsiz çocuk bakımevi olma özelliği taşıyor.

Çayyolu Mahallesi’ndeki bakımevinden; görme, işitme ve ortopedik yönden gereksinimli çocuklarla normal gelişim gösteren çocuklar yararlanacak. Bakımevinden yararlanacak çocuklara ücretsiz servis hizmeti de verilecek.

Akıllı binada; toplantı ve gösterilere ev sahipliği yapacak yaklaşık 200 kişilik amfi tiyatro, 65 metrekarelik 9 sınıf, 2 adet çok amaçlı salon, oyun alanları, bitki ekim alanından oluşan yeşil teras, bisiklet parkları yer alıyor. Okulda 36-72 ay arasındaki işitme, görme ve fiziksel engeli olan çocuklara erken çocukluk eğitimi verilirken, bu eğitimin yanında da aynı yaştaki çocuklarla tersine kaynaştırma eğitimi uygulanıyor.

ÇEVRECİ PROJE, AKILLI BİNA

Yeşil ve akıllı bina özellikleri ile çevreci bir proje olarak hem Türkiye’de hem Avrupa çapında örnek olan tesiste, güneş enerjisi panelleri ile enerjinin yüzde 25’i karşılanacak. Ayrıca, yağmur suyu depolama sistemi ile de bitki alanları yağmur suyuyla sulanacak.

ÇOCUKLARA HAYVAN SEVGİSİ DE AŞILANIYOR

“Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi”nde yaşayan Cici, Dobi, Bal, Karaböcük ve Şeker isimlerindeki görme, işitme ve ortopedik engeli olan 5 kedi sayesinde de çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor.

Spor alanında her gün çocuklar fizyoterapist eşliğinde spor yaparken haftanın 3 günü de jimnastik eğitimi alıyor. Televizyon veya herhangi bir ekran bulunmayan tesiste sinema günleri düzenlenerek çocuklar izlemesi gereken görüntüleri sinevizyon arayıcılığıyla izliyor. Ayrıca eğitim salonunda özel gereksinimli öğrencilerin aileleri için uzman kadro ile eğitimler de veriliyor.