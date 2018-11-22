Futbol taraftarı ile güzel olan bir spor dalı bizde Türkiye’de bulunan en ateşli 10 taraftar grubunu sizler için derledik. İşte Türkiye’nin en ateşli 10 taraftar grubu.

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1. SAKARYASPOR(TATANGALAR)

2. KOCAELİSPOR(HODRİMEYDAN)

3. ESKİŞEHİRSPOR(NEFER)

4. FENERBAHÇE(GENÇ FENERBAHÇELİLER)

5. BEŞİKTAŞ (ÇARŞI)

6. GALATASARAY (ULTRASLAN)

7. ANKARAGÜCÜ (GECEKONDU)

8. BURSASPOR (TEXAS)

9. GÖZTEPE (YALI)

10. TRABZONSPOR (VİRA)

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