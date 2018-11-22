Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Türkiye’nin en ateşli 10 taraftar grubu Türkiye'nin en ateşli 10 taraftar grubu Spor Gündemi ve Haberleri Türkiye’nin en ateşli 10 taraftar grubu YazarEditör -22 Kasım 2018 50 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print Futbol taraftarı ile güzel olan bir spor dalı bizde Türkiye’de bulunan en ateşli 10 taraftar grubunu sizler için derledik. İşte Türkiye’nin en ateşli 10 taraftar grubu. Not: SIRALAMA YOKTURÖncekiSonraki1. SAKARYASPOR(TATANGALAR) 2. KOCAELİSPOR(HODRİMEYDAN) 3. ESKİŞEHİRSPOR(NEFER) 4. FENERBAHÇE(GENÇ FENERBAHÇELİLER) 5. BEŞİKTAŞ (ÇARŞI) 6. GALATASARAY (ULTRASLAN) 7. ANKARAGÜCÜ (GECEKONDU) 8. BURSASPOR (TEXAS) 9. GÖZTEPE (YALI) 10. TRABZONSPOR (VİRA) İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Spor Gündemi ve Haberleri MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Akyüz: “Ceza yok, yasak yok” Spor Gündemi ve Haberleri Süper Lig’de 13. hafta perdesi Galatasaray-A.Konyaspor maçıyla açılıyor Spor Gündemi ve Haberleri Fenerbahçe deplasmanda galipFACEBOOK YORUMLARI SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. SOSYAL MEDYA'DA BİZ3,117BeğenenlerBeğen48TakipçilerTakip Et5,226TakipçilerTakip Et7,212TakipçilerTakip Et9,385TakipçilerTakip Et132AboneAbone Ol HAFTALIK HAVA DURUMU Ankaraparçalı bulutlu enter location 12.5 ° C 13 ° 12 ° 66 % 3.1kmh 75 % Per 15 ° Cum 8 ° Cts 7 ° Paz 8 ° Pts 9 ° @sonsozgazete5.226 TakipçilerTakip Et
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