Türkiye’nin diplomatik misyonluklarından Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

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BİRLEŞİK KRALLIK, (DHA) – Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. Yıldönümü kutlamaları sebebiyle yurtdışında faaliyet gösteren Türkiye’nin diplomatik misyonluklarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları yayınlandı.

LONDRA VE WASHINGTON

Birleşik Krallık’taki Londra Büyükelçiliği “Yaşasın Cumhuriyet” ifadeleriyle 29 Ekim’i kutlarken ABD’nin başkenti Washington’daki Türkiye Büyükelçiliği “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! 99. yaşını kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, 29 Ekim vesilesiyle verilen resepsiyonda Türk-Amerikan toplumu ve vatandaşları ile bir araya gelerek Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

UKRAYNA

Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği, Cumhuriyet Bayramı mesajında “Büyük Türk milletinin en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin ilanının 99. Yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!” dedi.

AVUSTRALYA

Avustralya’da bulunan Türkiye’nin Kanberra Büyükelçiliği, resepsiyon düzenleyerek Cumhuriyet Bayramı’nı Avustralya’daki vatandaşlarla ve konuklarla kutladı.

RUSYA

Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği mesajında “Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıldönümünde Cumhuriyet Bayramımız tüm vatandaşlarımıza kutlu olsun. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuz saygı ve minnetle yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇİN

Pekin Büyükelçiliği, Türkçe 29 Ekim mesajının yanı sıra Çince de paylaştığı mesajında “Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Cumhuriyetimizin 99. Yılı Kutlu Olsun” dedi.

AFRİKA

Güney Afrika’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Pretorya Büyükelçiliği, Türk bayrağının Afrika kıtasında dalgalandığı Büyükelçilik fotoğrafıyla Cumhuriyet Bayramı mesajını paylaştı.

Atina Büyükelçiliği “Cumhuriyetimizin 99. yaşını ilk günkü heyecanla ve büyük bir coşkuyla kutluyoruz! Kurucumuz ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!” dedi.

GÜNEY AMERİKA

Türkiye’nin Buenos Aires Büyükelçiliği “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilanının 99. yıldönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı ilk günkü coşkuyla kutluyor, bize bu kutlu günü armağan eden Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.

JAPONYA

Tokyo Büyükelçiliği mesajında “29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Harbimizi zaferle taçlandıran kahramanlarımızı saygı ve minnetle yad ediyoruz. Bayramımız kutlu olsun!” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

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