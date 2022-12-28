Türkiye’nin çeltik ambarı İpsala’ya tarımsal OSB kurulacak

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Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de Türkiye’nin çeltik ihtiyacının yüzde 44’ünü karşılayan İpsala ilçesine Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, “Türkiye’nin çeltik ihtiyacının yaklaşık yüzde 44’ünü karşılayan bir bölgede tarımsal amaçlı OSB’nin kurulması bölgeyi hem zenginleştirecektir hem de çıkan ürünleri yalnız borsaya vererek Türkiye’nin değişik illerine göndermekten çok kendi bulundukları alanlarda üretimini yaparak katkı vermiş olacaklar” dedi.

Edirne’de olağanüstü toplanan İl Genel Meclisi’nde, İpsala ilçesine kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne bütçe fazlası 19 milyon liranın aktarılması görüşüldü. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Türkiye’nin çeltik üretiminin yaklaşık yüzde 44’ünün yapıldığı bölgede tarımsal amaçlı OSB’nin kurulmasının çok önemli olduğunu belirtti. Geçmiş, İpsala’da kurulacak OSB ile bölgenin hem zenginleşeceğini hem de istihdama katkı sağlanacağını dile getirdi. İpsala’da yapılmak istenen OSB ile birlikte toplam 4 OSB olacağını belirten Geçmiş, “İpsala, bulunduğu bölgede en büyük çeltik tarlalarının bulunduğu ilçemiz. Bu ilçemiz; Türkiye’nin yaklaşık yüzde 44 pirinç ihtiyacını karşılıyor. Burada tarımsal amaçlı bir OSB’nin kurulması hakikaten çok önemli. Burada çıkan çeltiğin değerlendirilmesi için OSB bölgesinde fabrikalar kurulacak, bölge insanına istihdam sağlanacak. Ayrıca İpsala Sınır Kapısı’nın yakın olmasının, ihracatımızı da büyük önemde katkı vereceğine inanıyoruz. Bu anlamda da bugün il genel meclisinde almış olduğumuz kararla yüzde 7 payı il genel meclisi olarak biz aldık, diğer payları da İpsala Belediyesi, İpsala Ticaret Borsası, Esetçe Belediye Başkanlığı ve Keşan Ticaret Odası Başkanlığı olarak payları paylaşarak, OSB’nin kurulmasına katkı vermiş olduk” dedi.

‘BÖLGEYİ ZENGİNLEŞTİRECEK’

İpsala’da kurulacak tarımsal amaçlı OSB’nin bölgeyi zenginleştireceğini kaydeden Geçmiş, “En önemlisi de, Özel İdare’nin her alanda olduğu gibi İpsala’da tarımsal amaçlı OSB’nin kurulmasında en büyük payı hiç çekinmeden katkı vermesi. Türkiye’nin çeltik ihtiyacının yaklaşık yüzde 44’ünü karşılayan bir bölgede tarımsal amaçlı OSB’nin kurulması bölgeyi hem zenginleştirecektir hem de çıkan ürünleri yalnız borsaya vererek Türkiye’nin değişik illerine göndermekten çok kendi bulundukları alanlarda üretimini yaparak katkı vermiş olacaklar” diye konuştu.

‘KARARI OY BİRLİĞİYLE ALDIK’

OSB’nin yer seçimiyle alakalı, Uzunköprü örneğinde olduğu gibi bir sıkıntı olmadığını da ifade eden Geçmiş, “Zannediyorum ki yer seçimi Uzunköprü gibi değil, bunu belirtmek istiyorum. Yer seçimi ile ilgili herhangi bir problem yok, bölge halkından bu konuyla ilgili bir tepki de yok. Bölge halkının talepleri ve istekleri de bu doğrultuda. Biz de bölge halkının isteklerine karşılık olarak da bugün il genel meclisindeki arkadaşlarımızla olağanüstü bir meclis toplantısı yaparak, anında 28 il genel meclisi arkadaşımızın oy birliğiyle bu kararı aldık. Bölge insanımızın ve Edirne’nin gelişimine katkı vermeye çalıştık. Bundan sonra da bu katkılarımızı değişik alanlarda vermeye devam edeceğiz” dedi. Geçmiş, bakanlığın projeyi yatırım programına alması halinde OSB’nin 2023 sonuna kadar bitirilmesinin planlandığını da sözlerine ekledi.

’19 MİLYONLUK FAZLA ÖDENEĞİMİZ VAR’

Özel İdare’nin yıl sonu itibariyle 19 milyon liralık bütçe fazlası verdiğini de dile getiren Geçmiş, “Bizim 91 milyon liralık bir bütçemiz vardı. Ama yıl sonu itibariyle enflasyonist baskılar nedeniyle de giderlerimiz çoğaldı ama gelirlerimiz de arttı. Buna rağmen 232 milyon liralık bir bütçeyie bağladık ek bütçe yaparak. Buna rağmen bugün yine geldiğimiz noktada, yıl sonu hesaplarımızı sıfırlamaya çalışırken bir baktık ki daha 19 milyon liralık fazla bir ödeneğimiz var. Mali açıdan da bu bütçeyi de bütçeleştirmek zorundayız. Dolayısıyla yeni yatırımlar için bu 19 milyonluk bütçeyi de ayıracağız. Bunu da karar altına alarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.(DHA)

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