Türkiye’nin bulgur ihtiyacının yarısı, Gaziantep’ten karşılanıyor

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) – TÜRK yemek kültürünün vazgeçilmezi olan bulgur, Gaziantep’teki fabrikalarda uzun ve zahmetli üretim sürecinin ardından sofralardaki yerini alıyor. Türkiye’de bulgur üretimi ve ihracatının yarısı, Gaziantep’te yapılıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetişen buğday, hasadı yapıldıktan sonra işlenmek üzere Gaziantep’teki tesislere getiriliyor. Fabrikalarda eleme işlemlerinden geçen buğday, büyük kazanlarda haşlanıp, römorklarla serim alanlarına dökülerek, güneş altında kurumaya bırakılıyor. 10 gün sıcakta kurutularak, daha doğal ve lezzetli hale gelen bulgurun üretiminde ‘gastronomi kenti’ Gaziantep, önemli rol oynuyor. Belirli aralıklarla traktörlere takılan tırmıklarla buğday tanesinin her tarafının güneş görmesi sağlanıyor. Kuruyan buğdaylar yine traktörlerle toplanarak, kırım yapıldıktan sonra bulgur haline getiriliyor.

‘GAZİANTEP ÜRETİMDE LİDER’

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kenan Seçkin, Türkiye’de bulgur üretiminde Gaziantep’in ilk sırada olduğunu belirterek, ”Pirinç belki kültürümüze sonradan girmiştir ama pilavda kullandığımız esas ürün yine bulgurdur. Dolayısıyla gerçekten gerek ihracatta gerek üretimde bu sene Gaziantep her zaman olduğu gibi yine lider. Hasat sezonumuzu bitirdik. Tekrar şu an da ekim sezonuna geldik. Çünkü bu bölgede insanlar kışlık ihtiyaçlarını sezon sonunda alıyor. Türkiye’nin toplam 270 bin ton bulgur ihracatı var ve bunun yarısı Gaziantep’ten yapılıyor. Yine yıllık 1 milyon 200 bin ton civarında da bulgur üretiminin yüzde 50’si de şehrimizde yapılıyor” diye konuştu.

‘LEZZETİNİ GÜNEŞTEN ALIYOR’

Gaziantep’te üretilen bulgurun kaliteli olduğunun altını çizen Kenan Seçkin, kaliteli ve lezzetli bulgurun lezzetini güneş ve topraktan aldığını kaydetti. En kaliteli bulgurun Mezopotamya bölgesinde yetiştiğini anlatan Seçkin, ”Burası Mezopotamya ve Allah’ın bize lütfettiği bereketli topraklar. Güneş ve toprak burada farklıdır. Dolayısıyla o güneşin farklılığı ve insan yaşayışına vermiş olduğu yön bizim bulgurumuzda da etkisini gösteriyor. O yüzden en kaliteli bulgur bu bölgeden yetişir. Çünkü güneşin vermiş olduğu bir bereket var. Güneşten ve topraktan aldığı lezzet ile en kaliteli ve lezzetli bulgur burada üretilir” dedi.

‘TARLADAN SOFRAYA YOLCULUĞU MEŞAKKATLİ’

Tarih boyunca tüketilen ve Türk sofralarının vazgeçilmez yemeklerinin yapıldığı bulgurun uzun ve zahmetli üretim sürecinin ardından sofrada yer aldığını anlatan Seçkin, şöyle devam etti:

”Biz buğdayı kaynatıp temiz bir ortama sereriz ve güneşte kurumaya bırakırız. Kuruturken de mutlak suretle bunu karıştırıyoruz. Önceden tırmıklar yardımı ile yapılırdı şimdi ise teknolojik makinelerle bu işlem yapılıyor. Kurutulduktan sonra bir işlemden geçerek kabuğu soyuluyor. Soyulduktan sonra da kırılarak bulgur haline getiriliyor. Bulgur her dilde aynıdır. Tüm ülkelerde aynı dilde söylenir. Çünkü bizim tarih boyunca Türk milletine mal olmuş üründür. Dolayısıyla bulguru herkese biz öğrettik. Bulgur; Gaziantep’in de yer aldığı Mezopotamya bölgesinden tüm dünyaya yayılan bir üründür.”

