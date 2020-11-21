Türkiye’nin Bir Maç Günlüğü

Deniz Özden’in yazarlığını ve yönetmenliğini üstlendiği ödüllü bir kısa film ”Bir Maç Günlüğü”. Tek bir mekanda tek konu üzerinden olay örgüsü profesyonelce anlatılmış.

Aslında burada filmle alakalı çıkarabilecek birden fazla not olabilir. Fakat şunu söyleyip yorumu izleyiciye bırakmak daha mantıklı gibi geliyor.

Film tek düze yaşanan hayatlar içerisinde arkasına sığınılıp savunulan sevgileri, sahiplenişleri eleştirmiş diyebiliriz bir bakımdan. Kapalı kapılar ardından savrulan tüm toprakları elemek üzere bir araç olmuş demek yanlış olmaz. İnsanların nasıl bir kuyuda tutulduğunu gösteren bir fener sayıp, beyinlerin raflara çoktan kaldırıldığını söyleyen bir mikrofonda belki.

Karar sizin: İyi seyirler.