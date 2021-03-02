Türkiye’nin batısındaki ‘nazar boncuğu’ Uşak’ta vatandaşlar mutlu (2)

‘HASTALIĞI YAŞAYANLARIN ANLATTIKLARI VE ÖLÜMLER HALKI KORKUTTU’

Uşak Tabipler Odası Başkası Op. Dr. Adnan Memiş, hastalığı yaşayanların anlattıkları ve ölümlerin halkı korkuttuğunu, bu nedenle halkın tedbirlere uyması nedeniyle vakaların düştüğünü söyledi. Memiş, “Hasta sayılarının ve vefatların fazlalığı halkı daha dikkatli olmaya sevk etti. Uşak’ta hastalığa karşı yükselen korku, vakaların azalmasında başrolü oynadı. Birkaç ay öncesinde Uşak’ta durum çok kötüydü. Hastaneler ve yoğun bakımlar dolup taşıyordu. O zamana kadar halkın vaka sayılarından pek haberi yoktu. Artan vaka ve vefat sayıları küçük bir şehir olan Uşak’ta hızlıca duyuldu, insanlar çok korktu ve daha dikkatli davranmaya başladılar. Vakaların azalmasında en büyük etki bu oldu. Vakaların arttığı zamanlar da emniyet güçleri en kalabalık olan caddelerde yoğun denetimler yaparak, halkın topluca bir araya gelmesine müsaade etmedi. İnsanların bir araya gelmesini önlemek için caddeler dahi kapatıldı. Emniyet güçleri bu konuda çok titiz davrandılar. Sağlık çalışanlarının da hakkını vermek gerek. Onlar da hastalıkla mücadele de ve aşı çalışmaların da büyük özveriyle çalıştılar. Uşak’ta artık taziyeler de kısıtlı kişilerle yapılıyor. Bu tür önlemlerle vakalar büyük oranda düştü. Ayrıca Uşak’ın nüfusu düşük olduğu için vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarını da pek kullanmıyor, işlerine yürüyerek gidebiliyor” dedi.

Ramazan ÇETİN- Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)

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