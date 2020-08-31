Türkiye’nin Avrupa standartlarında ilk güreş salonu açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ASKİ Spor Kulübü ‘Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi’, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda düzenlenen törenle açıldı. ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ın açılış konuşması yaptığı törene pandemi nedeniyle vatandaşlar katılamadı.

Spora ve sporcuya verdiği destekle sporun bir yaşam biçimine dönüşmesine katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Ankara’ya yeni bir spor kompleksi daha kazandırdı. ASKİ Spor Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ‘Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Özcan, Genel Sekreter Vekili Baki Kerimoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ve sporcular katıldı.

Özellikleri bakımından Dünya’da üçüncü, Türkiye’de bir ilk olan ASKİ Spor Kulübü Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi’nin açılışında konuşma yapan ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan,

“ASKİ Spor güreş branşımız Türk güreşinin gururudur. ASKİ Spor güreşçilerimizin tamamı milli sporcudur. Geçmişi başarılarla dolu olan kulübümüz, geçtiğimiz yıl tarihinin en başarılı dönemini geçirerek 423 kupa almıştır. ASKİ Spor olarak güreş branşının yanı sıra halter, boks, tekvando ve yağlı güreşte de ulusal ve uluslararası birçok başarı elde ettik. Bizlere düşen görev atalarımızın emaneti, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi şanlı tarihimizin ışığında eğitimle, kültürle, bilimle, sporla, sanatla buluşturmaktır. Bizler ASKİ Spor ailesi olarak inanıyoruz ki bu salonda nice Taha’lar nice Rıza’lar yetişecek. Bayrağımızı her ortamda dalgalandıracak ve İstiklal Marşımızı her yerde dinletecek ve yeni gelen nesillere örnek olacaklardır” ifadelerini kullandı.

ANKARA BÜYÜK BİR SPOR KOMPLEKSİNE DAHA KAVUŞTU

34 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve 15 ayda tamamlanan ASKİ Spor Kulübü Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi’nde, sporcuların konforu için her türlü detay düşünüldü. İçerisinde spor havuzu ve sauna da bulunan yeni tesis, güreş alanında Avrupa standartlarında yapılan Türkiye’de tek, dünyada ise üçüncü tesis olma özelliğini taşıyor.

Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda kazanılan madalyalarda ASKİ Sporlu güreşçilerin önemli başarılara imza attığının altını çizerek ASKİ Spor’un Türk güreşinin lokomotifi olduğunu söyleyen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, tesisin açılışında yaptığı konuşmada;

“Hem ata sporumuza sahip çıktıkları için hem de böylesine güzel bir tesisi ASKİ Spor Kulübü’ne ve Türk güreşine kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum. Bütün belediye başkanlarımızı da ata sporuna ve Türk güreşine sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.

İKİ ŞAMPİYONUN İSMİ VERİLDİ

ASKİ Spor Kulübü Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Kompleksi’nin çok büyük ve önemli bir kompleks olma özelliği taşıdığını belirten ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Emre Özmen ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Tüm sporcularımızın aynı anda antrenman yapabileceği büyük bir minder alanından şok havuzlarına, antrenör odalarından sosyal alanlara kadar burası büyük bir spor kompleksi oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla bu tesisin adı, ülkemizin gururları Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Kompleksi olarak isimlendirildi. Bu tesiste nice başarıları hep beraber yaşayacağımıza inanıyoruz.”

ŞAMPİYONLARDAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Böyle önemli bir tesisin ASKİ Spor Kulübüne kazandırıldığı için çok mutlu olduğunu belirten ASKİ Spor Kulübü’nün olimpiyat şampiyonu güreşçisi Rıza Kayaalp duygularını şu sözlerle paylaştı:

“Böyle bir tesisin Avrupa’da da tek olduğunu söyleyebilirim. 15 yıldır ASKİ Spor Kulübü’nde güreş yapıyorum. Mansur Başkanımız, Taha kardeşim ve benim ismimi layık görüp burada ismimizi ölümsüzleştirdi. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu emeğin karşılığını yeni başarılar getirerek vereceğiz. İnanıyorum ki, buradan nice başarılı sporcular çıkacak ve onlar da ülkemizi bu spor kompleksinde çalışarak en iyi şekilde temsil edecektir.”

Salona adı verilen ASKİ’nin bir diğer şampiyonu Taha Akgül ise isminin spor kompleksinde ölümsüzleştirildiği için memnuniyetini şu sözlerle ifade etti:

“30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, böyle önemli bir günde Türk sporu çok önemli bir tesis kazandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor güreş takımına çok güzel bir tesis yapıldı. Bizi örnek alarak güreşe başlamak isteyenlere çok önemli ve gurur duyulacak bir tesis oldu. Bu tesiste emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz bu emeğin hakkını minderde vereceğiz. Gençler daha iyi motive olacak. Adımız burada ölümsüzleşti, buna layık gördükleri için teşekkür ediyorum.”