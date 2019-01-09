Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Harkov’da iki Türk kızın öldürülmesi sonrası Türkiye ve Ukrayna makamlarının hızla koordinasyonu ve veri alışveriş sayesinde zanlının yakalandığı vurgulandı.

Açıklamada Harkov şehrinde iki Türk kız öğrencinin öldürülmüş olduğu cinayetin soruşturmasının neticelerini değerlendirmek için Türk ve Ukrayna güvenlik güçlerinin birlikte olduğu belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Hakan Sıralı’nın, Ukrayna Emniyet Müdür Yardımcısı Vyaçeslav Abroskin’i Kiev’deki makamında ziyaret ettiği; Ukrayna güvenlik güçlerine, soruşturmanın yürütülmesinde gösterilen iş birliğinden dolayı Türkiye yerine teşekkürlerini sunmuş olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna Emniyet Müdür Yardımcısı Abroskin’in Ukrayna polisinin, cinayet zanlısı ile alakalı bütün detayları 24 saat içinde Türk meslektaşlarına ilettiğini belirttiği vurgulanarak “Türk vatandaşı olan şüpheli ile alakalı detayları zamanında ilettik, Türk tarafı ise çabucak harekete geçti. Bu sayede zanlı yakalandı. Ukrayna ve Türkiye polisi yeni seneye verimli iş birliği ile başladı. İş birliğimizin ileride artarak devam edeceğini umuyorumö sözlerine yer verildi.

Ziyarette Hakan Sıralı’nın Türk ve Ukrayna polisinin, toplumda ses getiren bu olayın soruşturmasında çabuk biçimde hareket ettiklerini söylediği; Ukrayna polisine iş birliğinden dolayı teşekkür etmiş olduğu belirtildi.