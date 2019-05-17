Türkiye’den susuz bölgelere yardım eli

Çetin yaşam koşulları sebebiyle giderek su sıkıntısı yaşayan Asya ve Afrika kıtalarına Türkiye’den yardım eli uzandı.

Vuslat Derneği tarafından Afrika ve Asya’da bu güne kadar 700 su kuyusu açıldı. Hedef ise 2020 yılına kadar 5 bin kuyunun açılması.

Su kaynaklarının giderek azalması yeni riskler doğuruyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu verilerine göre 2040 yılına kadar, 600 milyon çocuğun ölüm ya da hastalık riski ile yüz yüze kalacağı öngörülüyor. Susuzluk problemi yaşayan ülkelerin sayısı da bir hayli uzun. Afrika ve Asya’da içlerinde Bangladeş, Nijerya ve Uganda gibi ülkelerde yaşayanlar suya ulaşmak için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kirli su kullanımının ve sağlıksız hijyen koşullarının sebep olduğu bulaşıcı hastalıklar nedeniyle, yaşamını yitiren ve hasta olanların sayısı da her yıl gittikçe artıyor. Afrika ve Asya’da bugüne kadar 700 su kuyusu açan Vuslat Derneği, 2020 yılına kadar 5 bin kuyunun daha faaliyete geçmesini amaçlıyor.

Çalışmalarına devam edeceklerini söyleyen Vuslat Derneği Genel Koordinatörü Cüneyt Süleymanoğlu, “Hayırseverlerimizin kıymetli destekleriyle bu coğrafyalara umut olduk. Her su kuyusunun açılışında bizler de aynı heyecanı paylaşıyoruz. Önümüzdeki yıllar için hedefimiz açılan su kuyularının sayısını arttırmak olacak” dedi.

“HAYIRSEVERLERİN İLGİSİ BÜYÜK”

Hayırseverlerin ilgisinin yoğun olduğunu belirten Süleymanoğlu, “Susuzluk ile mücadele eden bölgelere yardım eli uzatmak isteyen hayırseverler projeye destek vermek için derneğimizin telefonunu arayarak ya da internet sitemizden detaylı bilgi alabiliyorlar. Bölgenin koşullarına bağlı olmakla birlikte, bir su kuyusu inşa bedeli 5 bin liradan başlıyor. Hayırseverlerin ilgisinin yoğun olduğu proje kapsamında, desteklerine ileten bağışçıların ismi su kuyularına veriliyor” diye konuştu.