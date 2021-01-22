Türkiye’den KKTC’ye 20 bin dozluk Sinovac aşısı daha

Mahmut DOĞAN/LEFKOŞA, (DHA)- Türkiye, koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) ikinci kez 20 bin doz Sinovac aşısı göndereceği açıklandı.
Türkiye, koronavirüs ile mücadele kapsamında KKTC’ye destek olmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşme neticesinde, gelecek hafta içerisinde 20 bin doz Sinovac aşısının daha ülkeye gönderilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını ifade etti. Şu ana kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaklaşık 10 bin doz aşı uygulanırken, uygulamanın ikinci dozlarının ise Şubat ayında vurulacağı kaydedildi.
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