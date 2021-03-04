Türkiye’den KKTC’ye 20 bin doz Sinovac aşısı daha

Ferhat EKİNCİ/ANKARA, (DHA)- ULUSAL Mobil Uyarı Sistemi'nin (UYARSİS) kurulması ve işletilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "UYARSİS...