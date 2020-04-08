Türkiye’nin koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 5 ülkeye gönderdiği sağlık malzemelerini taşıyan uçak, Sırbistan, Bosna-Hersek, Karadağ ve Kuzey Makedonya’nın ardından son durağı olan Kosova’ya ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabında yer alan açıklamaya göre; uçakta yer alan ekibi, Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Lumir Abdixhiku, Cumhurbaşkanı Politik Danışmanı Ardian Arifaj ve Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar karşıladı. Sağlık malzemelerinin bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi’ye yazdığı mektup yetkililere teslim edildi. Uçak daha sonra Türkiye’ye dönmek üzere yola çıktı.