Sporcu hele ki futbolcu mesleği her gencin, hayali, gözdesi! Genç yaşta şöhret ve paraya kavuşma isteği. Otuz yaşın altında paraya şöhrete kavuşma isteği! Bu yazımızda milyonlarca Euro, Dolar karşılığı transfer ücreti alan bol gelirli ünlü sporcuların vergileri üzerinde duracağız.

ON MİLYONLAR KAZANAN SPORCULARIN VERGİ ORANI

Bilindiği gibi; 2019 ve öncesinde gelir vergisinin en alt vergi oranı dilimi yüzde 15’ten başlayıp yüzde 35’e kadar çıkıyordu.

Esnaf, tüccar, kira geliri, serbest meslek erbabı; avukat doktor, mimar, mühendislerin elde ettikleri gelir üzerinden yüzde 35’e varan oranda vergi öderler. Ya anlı şanlı futbolcularımız ne kadar öder?

Lig usulüne tabi Sporcuların yani genellikle futbolcuların; ücret, transfer ücreti, pirim veya ne adla olursa olsun yapılan ödemelerinde gelir vergisinin en alt dilimi oranında yani yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Sporcu ücretlerinde 31/12/2019 tarihine kadar yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerinden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Lig usulüne tabi spor dallarında;

1) En üst ligdekiler için %15,

2) En üst altı ligdekiler için %10,

3) Diğer liglerdekiler için %5, Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden %5 oranlarında vergi kesintisi yapılmaktadır.

Ödenen bu vergiler de sonradan kulüplere geri iade edilmektedir.

TÜRKİYE SPORDA EN AZ VERGİ ALAN ÜLKE

Avrupa ülkelerinde sporcular en üst gelir diliminde vergi uygulanırken Türkiye’de en alt vergi dilimi olan yüzde 15 uygulanıyor.

Gelişmiş Batı ülkesi İsveç’te yüzde 56,9 ‘la oranla en yüksek vergi uyguluyor. Bu ülkeyi sırasıyla yüzde 56,5 ile Portekiz, yüzde 55,6 ile Danimarka, yüzde 53,7 ile Belçika izliyor.

Futbolun anavatanı İngiltere’de profesyonel futbolcu gelirlerinden yüzde 45, Almanya’da yüzde 47,5, İtalya’da yüzde 47,9, Fransa’da ise yüzde 50,3 olarak gerçekleşiyor.

Türkiye futbol yaşı geçmiş futbolculara milyon Euro veya Dolarlar ödeyen vergi cenneti olmuş.

Türkiye’den başka en düşük vergiyi yüzde 10 ile Bulgaristan alıyor.

SPORCULARIN VERGİSİNDE NE DEĞİŞTİ?

7193 sayılı Kanun ile birçok Kanunda değişiklik yapıldı. Yapılan yeni düzenleme ile;

Dijital Hizmet Vergisi,

Konaklama Vergisi,

Değerli Konut Vergisi,

Gibi üç yeni nur topu gibi vergilerimiz oldu.

Ayrıca, 7193 sayılı Kanunla başta Gelir, Katma Değer ve Vergi Usul Kanunları ile diğer birçok kanunda değişiklik ve eklemeler yapılarak halka yeni vergiler getirdi.

Ayrıca her yıl sonlarında olduğu gibi 2020 yılı için de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yeni vergi hat ve oranları tespit yeniden değerleme oranından az olmamak üzere tespit edilip yayınlanacak.

Yürürlüğe girecek bu vergi artışları ile 2020’nin zor geçeceği anlaşılıyor.

Sporcularda bir değişiklik var mi? Maalesef yok gibi. 2023 yılına kadar sadece yüzde 5 puan vergileri artmış olacak.

SPORCULARDAN KESİLEN VERGİ KULÜPLERE İADE EDİLMEYECEK

Yeni düzenlemeden önce; sporculardan kesilen vergiler kulüplerine iade edilmekteydi. Yani sporcudan kesilen vergi kulüplere iade edilerek vergi sıfırlanıyordu.

Yapılan değişiklikle kulüplere iade edilen sporcu vergileri artık kulüplere iade edilmeyecek.

Zaten bu vergiler de sporcular adına kulüpler tarafından ödenmekte ve sonradan kendilerine iade edilmekteydi.

2020 yılından başlayarak bu iade işlemi de yapılmayacak.

2023’TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK SPORCU VERGİLERİ

Kanuni düzenlemeye göre; 2023 yılına kadar sporcuların aldığı ücret ne kadar olursa olsun beyan edilmeyecek.

2023 yılından itibaren alınan ücretin 500 bin lirayı aşması halinde, gelir vergisi beyannamesi verecek ve yüzde 20’den başlayan yüzde 40’a varan oranda gelir vergisi ödeyecek. Daha önce kesilen yüzde 20 vergi kesintisi de beyanname üzerinden hesaplanan vergiden düşülerek geriye kalan vergisi tahakkuk ettirilecek.

2023’e kadar kim öle kim kala! Belki o zaman da yeniden uzatmalar yapılır.

Spor dallarında özellikle de futboldaki başarısızlığın nedeni vergiye bağlanır!

Sonuç olarak fakirin fukaranın vergisi hemen yürürlüğe girerken sporcularınki 2023’e erteleniyor. 2023’ten sonra da Allah kerim!