DİYANET İşleri Başkanlığı’nca bugün Türkiye’de sadece Ankara’daki Beştepe Millet Camii’nde cuma namazı kılınacağı açıklandı. Diyanet tarafından belirlenen çok az sayıda kişinin katılımıyla kılınacak namazda, salgına karşı gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, giderek artan salgın tehlikesi nedeniyle bugün yine ülke genelinde cuma namazlarının kılınmayacağı belirtilerek, şöyle denildi:

“Ancak, İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda, İslam toplumun şiarlarından biri olan bu ibadetin devam etmesi ve Cuma namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına; Türkiye’de sadece Ankara’da Beştepe Millet Camii’nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak Cuma namazı eda edilecektir. Milletimiz bugün, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın irad edeceği hutbeyi televizyonları aracılığıyla dinleyebileceklerdir.”

