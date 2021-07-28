Türkiye’de ilk kez uygulanan yöntemle koltuk altından tiroit kitlesi ameliyatı

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Mesci ve ekibi, hastanın koltuk altından 2 santimetrelik tek kesiyle girerek, tiroit bezinde yer alan kanserli kitleyi aldı. Prof. Dr. Mesci, SIET adı verilen yöntemin Türkiye’de ilk kez kullanıldığını ve hastanın sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi.

Kazakistan’da yaşayan, evli ve 2 çocuk annesi Raushan Dunenshinova (38), tiroit bezinde şüpheli nodül olduğunu fark edince araştırmaları sonucu Prof. Dr. Ayhan Mesci’ye ulaştı. Doktorla irtibata geçen Dunenshinova, 15 gün önce Antalya’ya gelerek, Prof. Dr. Mesci tarafından gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Operasyon hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mesci, bu ameliyatın dünyada üç farklı cerrahi grup tarafından az sayıda hastaya uygulandığını belirterek, hastanın sol koltuk altından tek kesi ile girilerek, sol tiroid bezinde yer alan kitlenin alındığını aktardı. Türkiye’de ilk kez bu yöntemle ameliyatı kendisinin gerçekleştirdiğini belirten Mesci, “SIET adı verilen bu tekniğin özelliği, hastanın koltuk altından girilerek tek bir kesiden operasyonun tamamının gerçekleştirilebiliyor olmasıdır. Klasik tiroid ameliyatlarında boyunda görülebilir şekilde olan yaklaşık 3-4 santimlik kesiden girilerek yapılmaktadır” diye konuştu.

Bu ameliyatlarda kozmetik kaybı giderebilmek adına yine Türkiye’de boyun dışında koltuk altında 2 meme başından yapılan 3 ayrı kesiden girilerek endoskopik tiroid operasyonunun, kendisinin de yer aldığı ekip tarafından 2014’te Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirildiğini hatırlatan Mesci, “Şimdi uygulanan teknikte diğer endoskopik tiroid ameliyatlarından daha fazla kozmetik kazanım olmakla birlikte ağız içinden yapılan tiroid ameliyatlarında görülebilen farklı komplikasyonlardan da kaçınmış olmaktayız” dedi.

TÜRKİYE’DE AMELİYAT OLMAYA KARAR VERDİ

Ameliyatla sağlığına kavuşan Raushan Dunenshinova’nın tercümanlığını yapan Dr. Anastasia Asker, “Hastamız, Kazakistan’da 1 ay önce 3’üncü çocuk için hamilelik öncesinde yaptırdığı kontrolleri sırasında, tesadüfen tiroit bezinde şüpheli bir nodül olduğunu öğrendi. Bunun üzerine hasta hangi ülkede hangi doktora bu ameliyatı olması konusunda araştırma yapmış çünkü ameliyatı özellikle kapalı yöntemle olmak istemiş. Önce Güney Kore’de doktor arayışına girmiş daha sonra Prof. Dr. Ayhan Mesci ile temas kurup Türkiye’ye geldi. Prof. Dr. Ayhan Mesci hangi ameliyatı olacağı konusunda hastayı bilgilendirdi. Kendisine yapılacak ameliyatın Türkiye’de ilk olacağı bilgisini hastayla paylaştı. Tek girişten endoskopik ameliyat yapılacağı belirtildi. Koltuk altından tek girişle olacağı anlatıldı. Hasta bu ameliyatı olmak istediğini söyledi. Ameliyat edildi ve çok sağlıklı. Hastanın ameliyattan önce tek korkusu ses kısıklığı yaşayabileceğiydi çünkü bu tür ameliyatlardan sonra bu durum nadir de olsa yaşanabiliyor. Ameliyattan 2 saat sonra kendine geldiğinde çok duygulandı sevinçten ağladı. Aynı gün ayağa kalktı, hiçbir şikayeti yoktu. 24 saat sonra da taburcu oldu” dedi.

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