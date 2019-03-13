CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla AKP iktidarında hekimlerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken bir rapor hazırladı. Uzun mesai saatleri, hekim intiharları, güvencesizlik ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete yer verilen raporda çarpıcı veriler paylaşıldı.



CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ ü arayarak bu çarpıcı raporunu değerlendirmesini istedim. Kendisine yönelttiğim soruları Bingöl şu şekilde yanıtladı



TIP ÖĞRENCİLERİ NİTELİKLİ EĞİTİM ALIYOR MU ?



Bingöl : Türkiye’de 2018 itibariyle toplam 94 tıp fakültesi var. İstatistiklerine bakıldığında, bu fakültelerde okuyan 41 bin 855 erkek, 41 bin 10 kadın, toplam 82 bin 865 tıp fakültesi öğrencisi olduğu görülüyor. Yıllar içerisinde tıp fakültesi sayısı hızla arttırılırken nitelikli öğretim üyesi sayısı aynı oranda artmamakta, bu durum da mesleğe yeni başlayacak doktor adaylarının eğitimlerinde aksamalara neden olmakta.

Türkiye’deki mevcut tıp fakültelerinde toplam 29 bin 384 öğretim üyesi mevcut. Bu öğretim üyelerinden 6954’ü profesör. Fakülte sayılarında ve fakülte kontenjanlarındaartışa gidilirken, akademik kadrolar ve fiziksel şartların yeterliliğinin sağlanamamasıtıp eğitiminin niteliğinde düşüşe neden olmakta.



TÜRKİYE’DE HASTA BAŞINA DÜŞEN DOKTOR SAYISI YETERLİ Mİ ?



Bingöl : Türkiye 144 bin 827 doktor görev yapıyor. Bu doktorların

27 bin 853’ü özel hastanelerde çalışıyor. Rapora göre, 80 milyonu aşan Türkiye nüfusu göz önüne alındığında, sadece 1 doktora 568 kişi düştüğü görülüyor. Bu rakam OECD ülkeleri ile kıyaslandığında çok aşağılarda kalmakta. Türkiye’de 10 bin kişiye yaklaşık 17 doktor düşerken, bu rakam OECD ülkelerinde 10 bin kişiye 30 hekim civarında.

Türkiye, kişi başına düşen hekim sayısında Güney Afrika, Endonezya gibi ülkelerle birlikte en alt sıralarda kalmakta.



SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI NASIL ?

Bingöl: Başbakanlık verilerine göre; 2015’te 10’u hekim, 71’i hemşire, 99’u diğer personelden oluşan 180 sağlık çalışanı; 2016’da 11’i hekim, 56’sı hemşire, 62’si diğer personel olmak üzere 129 sağlık çalışanı intihar etti. 2017 yılında ise 3’ü hekim, 53’ü hemşire, 66’sı diğer personelden oluşan 122 sağlık çalışanı ağır çalışma koşullarını kaldıramadı ve intihar etti.



BİR HEKİM YILDA ORTALAMA KAÇ MUAYENE YAPIYOR ?



Bingöl : Doktor başına düşen hasta sayısının çok yoğun olduğu Türkiye’de bir hekim bir yılda yaklaşık 3 bin 316 muayene gerçekleştiriyor. Bu hastaların çoğu ise acil servislerden başvuru yapmakta. Sağlık sistemi normal ülkelerde yüzde 5-6 olan acil servislere başvuru oranı ülkemizdeki sağlık politikaları nedeniyle yüzde otuzlarda.



SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET SÜREKLİ ARTIYOR BU KONUDA NE DERSİNİZ ?



Bingöl: Sağlık alanında hizmet verenler diğer iş alanlarında çalışanlara göre 16 kez daha fazla saldırıya uğramaktalar. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, günde ortalama 33 sağlık çalışanına şiddet vakası kayıtlara geçiyor. Rapora göre, AKP iktidarı ile uygulanmaya başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı, hastaları müşteri haline getirdiği ve sağlık sistemini dönüştürdüğü için sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti arttırıyor. “Beyaz Kod”a yapılan son 5 yıllık başvurulara bakıldığında 60 bin sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığı görülmekte. Bunlardan 18 bini fiziksel, 42 bini ise sözel şiddet.