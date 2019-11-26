Eğitim denilince öğretmenlik gelir. Öğretmenlik, mesleklerin en kutsalıdır. Bütün mesleklerin temeli öğretmenlikten geçer. Öğretmek, eğitmek işidir öğretmenlik… Onu küçümsemek, aslında kendi varlığını küçümsemektir.

Annelikte bir çeşit eğitmenlik, öğretmenliktir. Ama okul hayatı farklı bir duygudur. Okul; İnsanı topluma hazırlamayı, paylaşmayı, söz almayı, sınıfta oturabilmeyi, dinlemeyi, disiplini, toplum içinde başkalarına ve kendine saygılı olmayı, konuşmayı, ifade etmeyi, muhakeme yapmayı ve sorgulayabilmeyi yaşayabilme ve hissedebilme ortama yaratabilmek için vardır. Ama son yıllarda öğretmenlere yönelik şiddetin artması, onu korumasız ve yalnız bırakıldığı düşüncesi verilmesi yanlıştır. Her yerde yanlış, yanlıştır. Velilerin, öğrencilerin, idarecilerin vb. öğretmenlere yönelik tavır ve davranışlar başarının verimini ve çalışma şevkini etkilemektedir. Olumlu veya olumsuz tavırlar eğitimi aşağıya veya yukarıya doğru gidişe yol açar. Hepimiz davranışlarımıza dikkat etmeliyiz. Öğretmenlerimizi önyargılarla mahkûm etmemeliyiz.

Zordur Türkiye’de öğretmen olmak, zor… Velisini bırakın, bazen öğretmen öğretmeni yalnız bırakıyor iftiralar, suçlamalar ve saldırılar karşısında… Bir ülkenin eğitimini yok etmek, öğretmenin elini kolunu bağlayıp “ Haydi göreyim seni.” Demekle olmuyor. Öğretmenler gününde kuru sözlerle, geçiştirmekle de olmuyor. Öğretmenine sahip çıkmakla olur. Öğretmenine sahip çıkmamak, kendi geleceğine kurşun sıkmaktır. Kurşun, öğretmene değil aslında, o toplumun geleceğine, aydınlığınadır. Onu aşağılamak, ona şiddet uygulamak, onu dışlamak; aslında kendini yetiştiren bir kuşağı yok saymak, çocuklarının ve torunlarının geleceğini karanlığa mahkûm etmektir.

Öğretmenin görevi; toplumun gelişimine, bilgisine, kültürüne katkı sağlamak ve çoğaltmaktır. Tüm bunlar güzel de Türkiye’de eğitim emekçisi, işçisi olmak nasıldır? Bence zordur, çünkü velisi, öğrencisi, idarecisi, öğretmeni birbiri arasındaki ilişkilerde bazen istenmeyen öyle şeyler, olaylar oluyor ki bu da eğitimin gidişini olumsuz etkiliyor.

Eğitim bir toplumun aynasıdır. Onu bozarsak, toplumun geleceğini de zincirleme bozmuş oluruz. Eğitim bozuldukça, ülkenin geleceği de bozulur. Eğitimimize gereken özeni ve desteği göstermezsek, eğitimimizin bozulmasını isteyen yabancıların, düşmanların ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Unutulmamalıdır ki, bir ülkede eğitim ne kadar sağlam olursa, toplum da o kadar sağlam olur.

Türkiye’de eğitimci olmak zordur. Biliyoruz, tepeden tırnağa fedakârlık ister ve eğitimcilerde içlerindeki öğretmenlik duygusuyla gözlerini kırpmadan bunu yapar. Aşkla yapar, saf ve temiz gözleriyle yapar. Yapmayanlar, öğretmenlik vasfını kaybetmiş olanlardır. Ama bu fedakârlık için de birileri feda edilip, birileri de kar etmemelidir. Hangi sendikadan olursak olalım, eğitim emekçisine, işçisine yapılan her türlü saldırıda bir arada olalım…

Türkiye’de eğitim işçisi olmak zordur. Ama bu onurlu, asil ve kutsal mesleğin dayanılmaz geldiği anlarda bile bir tatlı söz, tüm dayanılmazlıklara sona erdirir. Emek verdiği çocukların gün gelip de yurduna yararlı birer yurttaş olduğunu görmenin huzurunu, gururunu yaşarlar. Bir de onları mutlu eden, onları hatırlayıp yanlarına gelerek ellerini öpen öğrencilerinin, gözlerinin içi gülerek, o sihirli sözleri söylemeleridir…