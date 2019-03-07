Türkiye’de çalışan yabancı pilotlar 2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 25.7 azalarak 544 kişiye düştü.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) verilerine göre, 2018 yıl sonu itibarıyla Türkiye’deki pilotlar, öğrenciler de dahil 10 bin 189 kişi düzeyindeydi.

Uçak ve helikopter pilotları bir önceki yıla göre yüzde 3.4 artışla 8 bin 979 kişiye, diğer hava aracı pilotlar da ise yüzde 11 artışla 382 kişiye yükseldi. Buna karşılık, öğrenci pilotlar ise yüzde 14 azalmayla 828 kişiye düştü.

Türk pilot sayısındaki artış devam ederken yabancı pilot sayısındaki düşüş 2018 yılında da sürdü. Yabancı pilotların uçak ve helikopter pilotları içindeki oranı yüzde 5.0 oldu. 2017 yılında 732 yabancı pilot çalışırken bu sayı 2018 yılında yüzde 25.7 azalışla 544 kişiy düştü.

SHGM verilerine göre 2018 yılında;

– 888 PPL(A) Hususi Pilot,

– 2 bin 744 CPL(A) Ticari Pilot,

– 4 bin 603 ATPL(A) Havayolu Nakliye Pilotu,

– 17 PPL(H) Hususi Pilot,

– 163 CPL(H) Ticari Pilot,

– 20 ATPL(H) Havayolu Nakliye Pilotu Lisansı verildi.

Bunların yanında ayrıca, 247 Balon Pilotu, 119 Çok Hafif Hava Aracı Pilotu ve 16

Planör Pilotu yetkilendirmesi yapıldı.

Türkiye’de 2018 yılsonu itibarıyla, 1,594 hava trafik kontrolörü, 397 dispeçer, 4,310 teknisyen ve 569 Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli olmak üzere diğer lisanslı teknik personelde 6 bin 870 kişiye ulaştı.