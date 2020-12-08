“Türkiye yurt dışından gelecek aşıları taşıyacak lojistik altyapıya sahip”

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye’nin de sipariş ettiği Çin merkezli koronavirüs aşısı CoronaVac’ın üçüncü faz deneylerinden ilk sonuçlar geldi. Dr. Öğr. Üyesi Kadir Mersin, Türkiye’nin aşıları taşıyacak lojistik altyapıya sahip olduğunu söyledi.

Çin merkezli Sinovac şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac’ın üçüncü faz deneylerinden ilk sonuçlar geldi. Endonezya merkezli Bio Farma şirketi, CoronVac’ın ilk denemelerde yüzde 97’ye kadar etkili olduğunu tespit ettiklerini duyurdu. İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kadir Mersin, Türkiye’nin aşıları taşıyacak lojistik altyapıya sahip olduğunu söyledi.

“MRNA TABANLI AŞILARIN TAŞINMASI VE SAKLAMASI MEŞAKKATLİ”

mRNA tabanlı aşıların saklama koşullarının eksi 70 ile eksi 80 derece arası olması gerektiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Mersin, “Şu an koronavirüs salgınıyla ilgili aşı çalışmaları var. Bunlardan biri mRNA tabanlı aşı bir diğeri ise klasik aşı olarak bildiğimiz Çin aşısı. mRNA tabanlı aşılardan biri Pfizer’ın yaptığı bir aşı. mRNA tabanlı aşının taşınması ve saklaması biraz meşakkatli. Çünkü bu aşının saklama koşullarının eksi 70 ile eksi 80 derece arası olması gerekiyor. Bununla birlikte bu aşıların depolanması da ayrı bir problem oluşturuyor” dedi

“BİR DOZ AŞININ BİLE ZİYAN OLMAMASI GEREKİYOR”

Dünyada 2019 yılında 34 milyar dolarlık aşının ziyan olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Mersin, “Bu soğuk zincirin kırılmasından dolayı 34 milyar dolarlık aşı ziyan oldu. Fakat konu koronavirüs salgını olduğu için bizlerin böyle bir lüksü yok. Koronavirüs salgınından dolayı bu zincirin hiçbir şekilde kırılmayıp bir doz aşının bile ziyan olmaması gerekiyor. Dolayısıyla aşının taşınması zor olsa da imkânsız değil. Diğer ülkelere kıyasla Türkiye’nin bu aşıları taşıyacak lojistik altyapıya sahip olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

“ÇİN AŞISININ TAŞINMASI VE SAKLANMASI DAHA KOLAY”

Saklanma koşullarını göz önünde bulundurduğumuzda Çin aşısını ülkemiz için kolay olacağını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Mersin, “Çin aşısının kendine has avantajları var. Bu avantajların biri de Çin aşısının taşınması ve saklanması kolay olması. Çin aşının buzdolabında raf ömrünün 1 ay olduğu dondurucularda ise 3 ay olduğu biliniyor” dedi.

“EKSİ 70 DERECELİK BİR SOĞUKLUĞA SAHİP DEPOMUZ YOK”

Dr. Öğr. Üyesi Mersin sözlerine şu şekilde devam etti:

“Aşıların taşınma kısmına baktığımız zaman Pfizer bir termal kutu dizayn etti. Bu kutu sayesinde 5 bin doz aşı bir seferde bu kutuya sığabiliyor. Ülke olarak bizlerin sıkıntısı daha çok aşıların depolanması konusunda oluşacak. Eksi 70 derecelik soğukluğa sahip bir depomuz yok. Ülkemize gelecek olan aşıların saklanabilmesi için hastanelerinde yeterli bir altyapıya sahip olması gerekiyor. Bu sebepten dolayı ülkemizde mRNA tabanlı aşıların saklaması çok kolay olmayacak.”