Türkiye-Yunanistan arasındaki ‘istikşafi görüşmeler’den fotoğraf

Elif YAVUZ-Harun UYANIK/İSTANBUL,DHA- Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu bugün İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde başladı.

Türk ve Yunan tarafları arasında en son toplantı 1 Mart 2016 yılında Atina’da olmuştu. Edinilen bilgilere göre istikşafi görüşmelerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes yer aldı. Saat 11.00 sıralarında başlayan görüşmüler saat 15.00 sıralarında sona erdi. Görüşmeyle ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

(FOTOĞRAF)