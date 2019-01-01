Ana Sayfa Güncel Haberler Türkiye yeni yıla böyle girdi Türkiye yeni yıla böyle girdi Güncel HaberlerÖne Çıkan Türkiye yeni yıla böyle girdi YazarEditör -1 Ocak 2019 38 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Telegram VK Digg WhatsApp LINE Email Print Türkiye’de yeni yılı kutlamak isteyen vatandaşlar meydanları doldurdu. Yeni yıl birçok yerde coşkuyla karşılandı. İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Öne Çıkan FETÖ’nün siyasi ayağı kimdir? Ak Parti Erdoğan Gökçek’ten ve 15 yılından hiç söz etmedi Öne Çıkan RTÜK üyeleri suç işliyorFACEBOOK YORUMLARI SONSÖZ YORUMLARI İptal Lütfen yorumunuzu girin Lütfen adınızı girin Yanlış bir e-posta adresi girdinizLütfen e-posta adresinizi girin Adımı, e-postamı ve web sitesini bir daha ki girişim için kaydet. This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed. HAFTALIK HAVA DURUMU Ankaraparçalı bulutlu enter location 0 ° C 1 ° -2 ° 79 % 5.7kmh 75 % Sal -3 ° Çar 2 ° Per 4 ° Cum 1 ° Cts -2 ° @sonsozgazete5.099 TakipçilerTakip Et
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