Türkiye ve Tunus’tan, ‘Özel Kuvvetler’ tatbikatı

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE ve Tunus özel kuvvetleri, tarihte ilk kez tatbikat gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara’da 17-25 Ocak tarihleri arasında düzenlenen tatbikata ilişkin Twitter’dan açıklama yaptı. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin dost ve müttefik ülkelere destek vermeye devam ettiği belirtildi. Türkiye ve Tunus özel kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, birlikte çalışabilirliği artırmak, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla gerçekleştirilen tatbikatın, iki ülke özel kuvvetleri arasında yapılan ilk tatbikat olma özelliği taşıdığı belirtildi. Açıklamada, “17-25 Ocak tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen tatbikata iki ülkeden birer özel kuvvet timi katıldı. Tatbikatta sıhhi müdahale, meskun mahallerde muharebe, helikopterden iniş ve çeşitli atış eğitimleri icra edildi. Ayrıca tatbikatın son evresinde iki ülke askeri yetkililerinin katılımıyla seçkin gözlemci günü düzenlendi. Türkiye ve Tunus Özel Kuvvetleri arasında ilk defa icra edilen tatbikatın önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanıyor” denildi.

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