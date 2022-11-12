Türkiye ve KKTC’de ‘Çök- Kapan- Tutun’ deprem anı tatbikatı gerçekleştirildi

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Elif ER- Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ ANKARA, (DHA)- AFAD koordinasyonunda, Düzce Depremi’nin 23’üncü yılı dolayısıyla, depremin meydana geldiği saat 18.57’de Türkiye geneli ve KKTC’de ‘Deprem Anı Çök- Kapan- Tutun’ tatbikatı yapıldı. Ülke genelinde ilk kez uygulanan tatbikat kapsamında, saat 18.57’de vatandaşların cep telefonlarına gönderilen ‘Hayati Uyarı Bildirimi’ ile Türkçe ve İngilizce sesli uyarı yapıldı.

AFAD koordinasyonunda, Düzce Depremi’nin 23’üncü yılında, depremin meydana geldiği saat 18.57’de Türkiye geneli ve KKTC’de ‘Deprem Anı Çök- Kapan- Tutun’ tatbikatı yapıldı. Televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlandı, vatandaşlar tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda ‘çök kapan tutun’ hareketini yaptı. Tatbikat öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, “12 Kasım 1999 saat 18.57’den bir saniye öncesine kadar da ülkemizin bütün gündemi deprem oldu. Ama hiç kimsenin aklına Düzce’de böyle şeyin olabileceği gelmiyordu. Bir büyük deprem yaşamıştık, üst üste ikincisinin geleceği düşünülmüyordu. Ama öyle oldu. Sevdiklerimizi, değerlerimizi, kazanımlarımızı kaybettik ve büyük acılar yaşadık. Şu noktaya geldik; afet gelmeden hazır olmamız, hazırlık yapmamız lazım. Devlet olarak 1999’dan sonra çok şeyler kat ettik. Herkes emek verdi. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye afetler konusunda çok adımlar attı. Herkes bilgi ve emeğini ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

‘ÇÖK KAPAN TUTUN HAREKETİYLE KENDİLERİNİ VE ÇEVRELERİNİ TEST ETSİNLER’

Konuşmasının devamında Bakan Soylu şu ifadelerde bulundu:

“Vatandaşlarımızdan istirhamım, ‘aniden bir deprem olsa ben ne yaparım?’ sorusunu kendisine sorsunlar. ‘Çök kapan tutun’ hareketiyle kendilerini ve çevrelerini test etsinler. Bu sefer etrafımıza deprem gözüyle bakalım. Dünya bunu böyle yapıyor. Japonya bu seviyesine rağmen tatbikatları yapıyor ve deprem anınca az kayıp yaşıyor. İnşallah biz de o noktaya en kısa sürede gelmeyi arzuluyoruz. Son 10 günde tüm kurumlarımız Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu tatbikata hazırlanıyor. Bu yıl ayrıca tatbikat yılı. Bir millet olmak bir afetle karşı karşıya kaldığımız zaman ne yapabileceğimiz konusunda hazırlıklı olmamız lazım ve bunu hep beraber yapmamız lazım. 10 gündür tüm medya, kurumlar ve bu meselenin tüm paydaşları bilgilendirme ortaya koydular. Afet ve deprem konusunda 10 gündür bu farkındalık sayesinde tatbikatı hep birlikte yapıyoruz. Şimdi esas itibariyle Düzce Depremi’nin yıl dönümünde tatbikat gerçekleştiriyoruz.”

‘CAN VE MAL KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇECEK TEDBİRLERİ ALMAK ELİMİZDE’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde bugün gerçekleştirilen ‘Çök- Kapan- Tutun Deprem Anı Tatbikatı’na videolu bir mesaj gönderdi. Mesajında Türkiye’de büyük depremlerin yaşanma ihtimalinin giderek arttığı konusunda fikir birliği içinde olduklarını belirten Erdoğan, “Evet depremin yaşanmasını engellemek mümkün değildir. Ama can ve mal kayıplarının önüne geçecek tedbirleri almak bizim elimizdedir. Geçmişte yaşadığımız acı tecrübelerden çıkardığımız dersler ışığında yaptığımız hazırlıklarla hamdolsun artık hiçbir afette vatandaşlarımızın ‘nerede bu devlet?’ diyen feryadını duymuyoruz. Bu çerçevede AFAD bünyesinde oluşturduğumuz Bütünleşik Afet Yönetim Stratejimiz, afet öncesi hazırlık ve risk azaltma afet anında müdahale, afet sonrası iyileştirme olmak üzere üç kademeden oluşmaktadır. Afet öncesi hazırlık ve risk azaltma çalışmaları kapsamında toplu konut ve kentsel dönüşüm projeleri ile şehirlerimizi afete karşı dirençli hale getiriyoruz” dedi.

‘SİZLERİ ÇÖK KAPAN TUTUN DİYEREK HAYATA TUTUNMAYA DAVET EDİYORUM’

2020’yi ‘Afetlere Hazırlık Yılı’, 2021’i ‘Afet Eğitim Yılı’, bu seneyi de ‘Afet Tatbikat Yılı’ ilan ettiklerini hatırlatan Erdoğan, “Afet anındaki etkin yönetimimizle vatandaşlarımıza kısa sürede ulaşıyor ve arama kurtarma çalışmalarını hızla gerçekleştiriyoruz. Afet sonrası iyileştirme stratejimizle de yıkılanın yerine çok daha iyisini koyacak projeleri hayata geçiriyoruz. Hiç şüphesiz afet öncesi hazırlıklarınızla afet anındaki doğru davranışlarınızla afet sonrasındaki sabrınızla her şeyin merkezinde sizler varsınız. Bunun için 2020’yi afetlere hazırlık yılı, 2021’i afet eğitim yılı, bu seneyi de afet tatbikat yılı ilan etmiştik. Geçen sene çeşitli eğitim materyalleri ile 57 milyona yakın vatandaşımıza ulaştık. Bu yıl ise şu ana kadar 94 bin 207 tatbikatla hazırlık seviyelerimizi test ettik. Bugün de Düzce depreminin olduğu gün ve saatte yani 12 Kasım saat 18.57’de 81 ilimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde genel bir tatbikat yapıyoruz. Sizlerden beklentimiz tatbikata gönüllü şekilde katılarak kendinizin ve çevrenizin reflekslerini muhtemel bir depreme göre test etmenizdir. Bu tatbikata ayıracağımız birkaç dakika ile hep beraber ömrümüze ömür katacak bir deneyim kazanacağımıza inanıyorum. Saatlerimizin 18.57’yi göstermek üzere olduğu şu anda sizleri ‘afet bilgisi eşittir hayat bilgisi’ anlayışı ile ‘çök- kapan- tutun’ diyerek hayata tutunmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajının hemen ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Merkezi’nden yönetilen tatbikat için Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş, Erzurum ve KKTC’den canlı yayın bağlantısına katılarak, vali ve AFAD il yöneticilerinden bilgi aldı. Saatler 18.57’yi gösterdiğinde ise deprem uyarısı Türkiye’nin genelinde ve KKTC’de verildi. AFAD Merkezinde ve ülke genelinde çök kapan tutun hareketi yapıldı. (DHA)

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