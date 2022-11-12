Türkiye ve KKTC’de ‘Çök- Kapan- Tutun’ deprem anı tatbikatı gerçekleştirildi (2)

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MSB’DEN DEPREM TATBİKATI PAYLAŞIMI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye genelinde gerçekleştirilen ‘Deprem Anı Çök- Kapan- Tutun’ tatbikatına bütün yerleşkeleri ve kışlaları ile katıldı. MSB’nin Twitter hesabından tatbikata ilişkin yapılan paylaşımda, “Ülkemizde ilk kez uygulanan ve saat 18.57’de gerçekleştirilen deprem tatbikatı sırasında bizler de Bakanlığımızın bütün yerleşkelerinde, kışlalarımızda ‘Çök-Kapan- Tutun’ yaparak afetlere karşı hazırlıklı olmanın provasını yaptık” denildi.

AFAD’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

AFAD, tatbikata katılım için teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizde afet farkındalığı oluşturmak için 1999 Düzce depreminin yıl dönümünde ilk kez tüm Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde saat 18.57’de eş zamanlı gerçekleştirilen ‘Deprem Anı Ülke Tatbikatı’na (Çök-Kapan-Tutun) katılım gösteren vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. ‘Afet Tatbikatı, Yarının Hazırlığı’ anlayışıyla tatbikatın hazırlık ve uygulanması sürecinde bize destek veren medya kuruluşlarına, kamu kurum- kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Deprem ülkemizin bir gerçeği. Deprem ve tüm afetlerle mücadelede kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşlarımızın birlikte hareket etmesi kritik önem arz ediyor. Bu kapsamda afetlere hazırlık bilinciyle bir araya geldiğimiz tatbikata katılan herkese teşekkürlerimizle.”

EGM TATBİKATA NARKOTİK KÖPEKLERİYLE KATILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de AFAD koordinasyonunda 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında düzenlenen ‘Deprem Anı Ülke Tatbikatı’na katılım sağladı. Tatbikatta narkotik köpekleri de katıldı. EGM, “Narkotik dedektör köpeğimiz Sezar da deprem tatbikatında” notuyla paylaşım yaptı. (DHA)

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