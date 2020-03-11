Türkiye’nin Afrika’ya yatırım konusunda çok akıllıca davrandığını ve önümüzdeki 20 yıl içerisinde Afrika’nın bakir kalan topraklarının değerinin anlaşılacağını ifade eden DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu “Türkiye ilk defa günümüzü değil, önümüzdeki 10 yılı 20 yılı planlıyor” dedi.

Türkiye’de ihracatın patlamasından, dünya genelinde yaşanan iç karışıklıklara kadar birçok konuya değinen Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu sektöre dair açıklamalarda bulundu. Demirtaşoğlu’nun açıklamaları şöyle:

Müslüman ülkelerdeki karışıklıklar bizleri olumsuz etkiledi

Müslüman ülkelerde devam eden iç karışıklıklardan olumsuz etkilendiklerini ifade eden DESMÜD başkanı Zeki Demirtaşoğlu “2019 yılı dünya için maalesef çok acıklı bir yıl oldu. Türkiye’nin ticaret yaptığı ülkeler başlangıçta komşularıdır. Dünya genelinde yaşanan krizlerin genel olarak Müslüman ülkelerde yaşanması ve her şeyin geriye doğru dönmesi Lübnan’ın iflasını açıklaması ve mal satacağımız her ülkeye yaptırımların uygulanması ve iç karışıklıkların ortaya çıkması bizleri olumsuz etkiledi.” dedi.

Geleceğin parlayan yıldızı Afrika’dır

Geleceğin yatırım alanı olarak Afrika’yı hedef gösteren Demirtaşoğlu “Latin Amerika ve Afrika hedef olmalı dendi. Çok doğru fakat Afrika’ya bakıldığında ülkelerin gayrisafi milli hasılası o kadar çok düşük ki Türkiye’nin gayrisafi milli hasılası 860 milyar dolar iken Afrika’da Türkiye nüfusu gibi bir ülkenin gayrisafi milli hasılası 20 milyar dolar olduğunu görüyorsunuz. Yani Türkiye’nin 18’de biri civarında. Durum böyle olduğunda ne satılacak ne kazanılacak? Oradaki insanları aylık yaşam giderleri 20 ile 50 dolar arasında değişiyor. 20 ile 50 dolar arasında yaşayan bir ülkeye siz neyi hangi katma değer ile satıp kazanacaksınız? Biz hiçbir zaman Afrika ile çalışılmasın demiyoruz. Geleceğin parlayan yıldızı Afrika’dır. Gerçekten o ülkelerin zenginlik kaynaklarını ve alt yapılarını bu ülkelere bıraksalar, sömürülmeseler orada çıkan pırlanta, altın oradaki ülkelerin menfaatine kullanılsa, iç karışıklıklar, terör, savaş olmasa bu rakamlar Türkiye gibi birkaç ülkeyi daha rahatlıkla ciddi noktalara taşır. Ancak bu ülkelerde Türkiye’de görülen karışıklıkların birkaç katını görüyorsunuz. Elbette biz mal satacağız, ticaret yapacağız ancak durum böyle olduğu için kısa vadede çok büyük karlar elde edemeyeceğiz. Daha yüksek katma değerli ürünleri buraya satmak hedef fakat çok büyük hedeflerin olmaması gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Afrika parlayan bir yıldız. Parlayan bu yıldıza şimdiden girmek gerekiyor. Bir pazara sonradan giriş yapamazsınız. Bizim şuanda yaptığımız geleceğe bir yatırımdır.” şeklinde konuştu.

Afrika’ya yatırımlar akıllıca

Türkiye’nin Afrika’ya yaptığı yatırımları çok akıllıca bulduğunu vurgulayan Demirtaşoğlu “Türkiye Afrika’ya yatırım konusunda çok akıllı davranıyor. Önümüzdeki 10-20 yıllık süreçte vizyonu, geleceği, gelecek çerçevesi olan fotoğraflar ortaya koymaya çalışıyor. Türkiye ilk defa günümüzü değil önümüzdeki 10 yılı 20 yılı planlıyor. Önümüzdeki 20 yıllık süreçte Afrika’nın önemi daha çok anlaşılacak çünkü gerçekten bakir toprakların ve böylesine alt yapıların olduğu başka ülkeler yok. Her bir çatışma çatışmayı besleyen ülkelerin sayesinde var. Bu ülkeler bu duruma bir dur derse o ülkeyi kimse tutamaz. Türkiye’den çok daha hızlı bir şekilde büyüme gerçekleştirirler.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ihracatın patlamasının ana nedeni Türk Hava Yolları’dır

350’den fazla noktaya uçması sebebiyle Türkiye’de ihracatın patlamasının ana nedeni olarak Türk Hava Yolları’nı gösteren Demirtaşoğlu “Biz DESMÜD olarak Latin Amerika’yı da hedef olarak kendimize belirledik. Geçtiğimiz yıl hükümetimizde Latin Amerika’yı önümüze hedef olarak koymuştu. Latin Amerika ile ilgili olarak biz alt yapımızı geliştirdik. Tüm değirmenciler bu pazara fokuslanmış durumda. Latin Amerika ülkelerinde bizim BASTAK ve diğer üyelerimizle gerçekleştirmiş olduğumuz projeler bulunuyor. Latin Amerika’nın da fiziki olarak uzaklığı biraz bizler için problem oluşturuyor. Çünkü bir ürünü satmak ile işiniz bitmiyor. Ürünü sattığınız zaman o ülke ile ilişki kurmak durumunda kalıyorsunuz. Geçtiğimiz yıllarda Latin Amerika ülkelerine Türkiye’den direk uçuşlar bulunmuyordu. Türk Hava Yolları’nın 350’den fazla noktaya uçtuğunu biliyorum. Türkiye’de ihracatın patlamasının ana nedeni Türk Hava Yolları’dır. Çünkü siz buradan çantanızı aldığınızda arada bir noktaya uğramaksızın bir pazara gidebiliyorsanız o pazar sizin için pazardır. Türkiye’den şuanda bir noktaya uğramaksızın yolculuk gerçekleştirebiliyorsunuz. Bizler de bir fuara katılım sağlamak istediğimizde eğer tek bir araç ile gidebiliyorsak gideriz. Farklı noktalara uğrayarak gidilen ülkeler angarya olur. Türk Hava Yolları’nın destinasyon noktalarını arttırmasını ve çeşitlendirmesini bekliyoruz. Ülke içerisindeki büyük şehirlere ilave uçuşlar bizler için gerçekten çok önemli.” dedi.

Verilen destekler moral ve motivasyon sağlar

Devletin yatırımcılara fuarlarda verecekleri desteklerin onlar adına moral kaynağı olduğunu belirten Demirtaşoğlu “Devletin özellikle fuarlar ve seminerler noktasında verdiği destekleri azalttığını görmekteyiz. Bir takım yanlış ve eksik bilgilendirmeler sonrasında bunun ortaya çıktığını görüyoruz. Türkiye’nin fuarlara ve dış pazarlamaya verdiği destek 50 milyon dolar olduğunu var sayalım. Türkiye’nin ihracatı 176 milyar dolardır. 176 milyar dolar nerede 50 milyon dolar nerede. Teşvik olarak verilen küçük şeyler işletmeleri bir noktaya taşıyabilir. İşletmeler sadece devletin verdiği parayla ihracat yapmaz. Verilen destek giderinin belki de %30 ya da 40’dır. Ancak verilen o destek moral ve motivasyonu sağlar. İşletme verilen destek dolayı devletin arkasında olduğunu bilir. Verilen her destek harcamalara ufakta olsa bir katkıda bulunmaktır.” şeklinde konuştu.

En temel tanıtım materyali fuarlar

Demirtaşoğlu “Ürününüzü ortaya koyabileceğiniz en temel tanıtım materyali fuarlardır. Çünkü bir fuara gidildiğinde gerçekten ciddi hazırlanılmış bir fuarsa, özellikle sizin konunuz ile alakalı bir ihtisas fuarı ise gelenlerin hepsi teknik insanlardır. Ürünü tanıyıp bilen ve ürünle ilgili soru soracak kişilerdir. Bizim hedef pazarlarımız olan Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika’da yaşayan insanların çok fazla internet kullanmadığını görüyoruz. Bu bölgelerde Türkiye’deki gibi bir internet alt yapısı maalesef bulunmuyor. Durum böyle olduğu için buralarda yaşayan insanlara bilgiyi fuarlar sayesinde ulaştırmak zorunda kalıyoruz. Bunun sonrasında yüz yüze yapılan ziyaretler de önem taşımaktadır. Bu da tanıtım ve pazarlama faaliyetleridir. Devlet de bu tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini destekler. Tanıtım ve pazarlama desteğinin devam etmesi gerekiyor.

Türkiye’de bir takım fuarların yapılması için destek isteniyor. Ben ülkemizde fuarların yapılmasına karşı değilim. Ancak bizim teknolojimiz istenilen seviyede olmadığı için tüm dünyanın kapımıza gelip aşındıracağı bir Almanya seviyesinde değiliz. Teknoloji olarak diğer ülkeleri yakalayana kadar fuarlara katılmaya devam edeceğiz yakaladıktan sonra da ülkemize bu insanları davet edeceğiz. Ulaşım, alt yapı, eğitim ve diğer çalışmalara bakıldığı zaman yolumuzun uzun olduğunu görmekteyiz. Ülke olarak teknoloji merkezi olmakla ilgili lise ve üniversite bazında alt yapı açığımızı kapatmamız gerekiyor. Maalesef ben eğitim sistemimizdeki gençlerin durumuna bakara bu ışığı göremiyorum. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eğitim alanında devrimler gerçekleştirdiği düşüncesindeyim. Fakat o kadar büyük problemler bulunuyor ki bu problemler binlerce yıllık problem. Binlerce yıllık problemleri iki üç yıl gibi kısa sürelerde çözmek imkansız. Sürecin Ziya Selçuk ve onun gibi bakanlarla devam ettirilmesi gerektiği düşüncesindeyim.” dedi.

2020 yılı hedefimiz 2.1 milyar dolar

2019 yılında yaşanan birçok şeyin sektörü olumsuz etkilediğini ancak 2020 yılında hedeflerinin 2.1 milyar dolar olduğunu ifade eden eden Demirtaşoğlu “Dünyada olan herkes birbirini etkiliyor çünkü dünya bir köy. 2019 yılında dünyada olan her şey bizim sektörümüzü olumsuz yönde etkiledi. Savaşların ve karışıklıkların olduğu tüm ülkelere biz ihracat yapıyoruz. Biz 2 milyar dolarlık bir hedef belirlerken 1,8 milyar dolar civarında kaldık. 2020 yılında dünyadaki savaşların azalacağını kavgaların bir miktar daha azalacağını ön görerek biz 2.1 milyar dolarlık bir hedefi 2020 yılı için koymuş durumdayız. Olağan bir şey olmadığı sürece koyduğumuz bu hedefi gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü Türkiye’de siyaset ticaret, alt yapı ve her şeyi etkileyebiliyor.” şeklinde konuştu.

İhracat yapılan 140 ülkeyi 205 yapmak istiyoruz

2020 yılında tanıtım faaliyetlerimiz Latin Amerika ve Afrika ülkeleri bağlamında devam edecek. Ortadoğu’da savaşların yakın zaman da biteceği ön görülmüyor. Bundan dolayı da hedefimiz Afrika ve Latin Amerika’dır. Pazarı ne kadar çok çeşitlendirirsek alınacak risk o kadar küçük olur. Bundan dolayı biz değirmenciler olarak mümkün olduğunca 140 ülkeyi 205 ülke yapmak istiyoruz. Dünya’da değirmen makineleri ihracatında lider ülke konumundayız.

Alt yapı sorunu acilen çözülmeli

Kahraman Kazan’a yakın bölgede bulunan sanayi alanının alt yapı sorunları yaşadığını anlatan Demirtaşoğlu “En büyük problemimiz alt yapı sorunun hala çözülememiş olmasıdır. Maalesef ben sokak aralarından geçerken asfalt makineleri gördüğümde sanayi bölgelerine neden asfalt atılmaz diye düşüncelere dalıyorum. Bir buçuk yıl önce şahsi uğraşlarım sonucunda fabrikamızın önüne asfaltı zorla getirdik. Gelen asfalt çamurdan kurtulmamız için geçici yapılmış bir şey. Bizim bulunduğumuz bölgede su bulunmuyor. Su yoksa nasıl üretim sağlayacağız? Suyu olmayan sanayi olmaz. Bunun dışında bu bölgede sık olarak elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Bu nedenle buradaki sanayicilerin tamamı gidip binlerce lira vererek jeneratör almak zorunda kalıyor. Jeneratöre verilecek paralar ile yeni istihdam alanları oluşturularak ya da ham madde alınarak ülkeye katkı sağlanabilir. Neden internet alt yapısı kuvvetli değil? Bunların sorgulanması ve biran önce çözümlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor.” diyerek sözlerine son verdi.