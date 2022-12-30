Türkiye Üç Bant Bilardo Yükselme Ligi’nde El Ele Birinci Lige

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Sinopspor ve Gölbaşı Belediyespor takımları Türkiye Üç Bant Bilardo Yükselme Ligi final maçlarında mücadele etti. 46 ilden gelen takımların Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksinde mücadele ettiği, birinci lig kalitesinde geçen maçlar sonucunda Gölbaşı Belediyespor ve Sinopspor takımları finale çıktı.

Müsabakalar sonucunda iki ekip de birinci lige yükseldi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan müsabakaları yerinde takip etti. İkinci olan Gölbaşı Belediyespor kulübüne madalyalarını Gölbaşı Belediyespor Kulübü Başkanı Musa Şahin, birinci olan Sinopspor’a kupa ve madalyalarını Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek verdi. 6 Şubat 2023’te Bilardo Dünya Kupası maçları, 19 Şubat 2023’te Dünya Artistik Bilardo Şampiyonası maçları Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi’nde oynanacak.

Başkan Şimşek, “Adeta birinci lig kalitesinde geçen maçlar için buraya gelen tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. 2023’te 6 tane Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yaparak tüm dünyadan misafirlerimizi Gölbaşı’nda ağırlayacak ve aynı zamanda turizme katkı sağlayacağız.” dedi.

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