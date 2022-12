Türkiye Tenis Ligi final müsabakaları, Trabzon’da başladı

- Reklam -

Selçuk BAŞAR – Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- Trabzon’da 12-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Tenis Ligi final müsabakalarının açılış töreni yapıldı. Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, “Hedefimiz şampiyonluklarken, bu turnuvaları spor turizminde de ülkelerimizin yurt dışında tanınması adına çok değerli ürünler olarak düşünüyoruz. Bunlar bizim stratejik planlarımızda tenisin tabana yayılması noktasında çok değerli şeyler” dedi.

Türkiye Tenis Ligi final müsabakaları, 12-18 Aralık tarihleri arasında Trabzon Beşirli Tenis Kompleksi kortlarında gerçekleşecek. Türkiye’nin her bölgesinden 116 takımdan 576 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda, finallere kalan 25 takım 122 sporcu için yarışlar başladı. Türkiye’nin teniste en iyi kulüplerinin belirleneceği müsabakalar için açılış töreni düzenlendi. Halk oyunları gösterileri ile başlayan törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Trabzon İl Gençlik ve Spor Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman, protokol üyeleri ve çok sayıda sporsever katıldı. Müsabakaların açılış maçı Batman Gençlik ve Spor Kulübü ile Antalya Tenis İhtisas Kulübü arasında gerçekleşti.

CENGİZ DURMUŞ: HEDEFİMİZ TENİSİN HER YERDE OYNANABİLECEĞİNİ GÖSTERMEK

Teniste en iyi sporcu yetiştirebilen ülkeler arasına girebilmek için çalıştıklarını belirten Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, “Türkiye ligleri aslında her ilde başlayan bir müsabaka. Bu yıl içerisinde başlattığımız illerden başlayıp bölgelere, bölgelerden de finallere geldiğimiz bir şampiyona. Hafta sonu finallerini beraber yaşayacağız. Buraya gelene kadar 126 takımın yaklaşık 600 sporcusunun yarışarak bugüne gelen 25 takımımızın yaklaşık 122 sporcusuyla da bugün burada güzel bir final haftasına başladık. Bizim hedefimiz tenisin her yerde oynanabileceğini göstermek. Tenisin, her zaman oynanabildiğini ve herkesin yapabildiğini gösterebilmek adına Trabzon’da finalleri yapıyoruz. Zaten bu kent bir spor şehri ama aynı zamanda bu organizasyona ev sahipliği yaparak tenis şehri olma yolunda bir şehir olduğunu gösteriyor. Harika bir merkez burası. Kapalı kortları ve açık kortları olan Beşirli Spor Kompleksi çok güzel bir haftaya ev sahipliği yapıyor. Biliyorsunuz 2010-2011 yılında burada Avrupa etkinlikleri yapıldı ve bu tesislerde o açıdan gençlik olimpiyatları hazırlığı için yapılmıştı. Bugün finallerde liglerimize ev sahipliği yapıyor” diye konuştu.

“TÜRKİYE TENİSİNİN EN İYİLERİ YARIŞACAK”

Türkiye tenisinin en iyilerinin Trabzon’da oynanacak müsabakalarda yarışacağını belirten Durmuş, “Trabzonluların, sporcularımızın, ailelerimizin, velilerimizin hatta tüm Türkiye’nin gözü kulağı şu anda Trabzon’da. Trabzon’un görüp tanıyabilmek adına ilk kez gelenler var. Türkiye aslında çok büyük bir ülke ama sportif bir faaliyet sebebiyle buraya gelebilen çocuklarımız var. Bu bizim için çok değerli. Spor turizmi diyoruz. Hedefimiz şampiyonluklarken, bu turnuvaları spor turizminde de ülkelerimizin yurt dışında tanınması adına çok değerli olarak düşünüyoruz. Bunlar bizim stratejik planlarımızda tenisin tabana yayılması noktasında çok değerli şeyler. Biliyorsunuz olimpiyatlara giden Çağla Büyükakçay şampiyon sporcumuz dün de yine uluslararası bir şampiyonluk elde etti ve bugün buraya geliyor. Yani Çağla Büyükakçay’ın, Cem İlker’in, Altuğ Çelik Bilek’in, İpek Öz’ün yarışabildiği bir lig. Türkiye tenisinin en iyilerinin yarışacağı bir hafta, iyi bir turnuva. Çok değerli buluyorum bunu. Batman antrenörlerimizin gelip biz Cem İlkel ile Çağla Büyükakçay ile oynuyoruz, çok heyecanlıyız demeleri çok değerli. Amaç da buydu. Bu turnuvalar, Türkiye’de herkesin, her zaman, herkesle maç yapıp, kazanabilecek seviyede kendini iyi hissedebilecek ortamlar yaratıyor. Onun için bu organizasyonları çok değerli buluyoruz” şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Cengiz Durmuş’un açıklamaları

– Halk oyunlarından görüntüler

– Karşılaşmlardan görüntüler

– Detaylar

- Reklam -

(FOTOĞRAFLI)