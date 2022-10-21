Türkiye Kupası’nda 4’üncü eleme turu eşleşmeleri belli oldu

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İSTANBUL (DHA)

Türkiye Kupası’nda Galatasaray, Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile Beşiktaş ise Serik Belediyespor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

8-9-10 Kasım tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmeler şöyle:

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Beşiktaş – Serik Belediyespor

Galatasaray – Yeşilyurt D.Ç. Ofspor

Alanyaspor – Sakaryaspor

İstanbulspor – Etimesgut Belediyespor

Adana Demirspor – Nazilli Belediyespor

Fatih Karagümrük – Kırşehir Futbol Spor Kulübü

Gaziantep Futbol Kulübü – Belediye Kütahyaspor

Giresunspor – Ankaraspor

MKE Ankaragücü – Amed Sportif Faaliyetler

Göztepe – Bucaspor 1928

Samsunspor – Adanaspor

Antalspor – Penkdikspor

Ümraniyespor – Efeler 09 Spor Futbol Kulübü

Çaykur Rizespor – Kırklarelispor

Denizlispor – Şanlıurfaspor

Ankara Keçiörengücü – Bulvarspor

Manisa Futbol Kulübü – 23 Elazığ Futbol Kulübü

Tuzlaspor – Isparta 32 Spor

Altınordu – Bodrumspor

Bandırmaspor – Karacabey Belediyespor

Boluspor – Tarsus İdman Yurdu

Gençlerbirliği – Bayburt Özel İdarespor

Yeni Malatyaspor – Uşakspor

Eyüpspor – Düzce Cam Düzcespor

Kasımpaşa – 1461 Trabzon Futbol Kulübü

Kayserispor – Sivas Belediyespor

Erzurumspor Futbol Kulübü – Esenler Erokspor

