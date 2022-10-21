Türkiye Kupası’nda 4’üncü eleme turu eşleşmeleri belli oldu

İSTANBUL (DHA)
Türkiye Kupası’nda Galatasaray, Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile Beşiktaş ise Serik Belediyespor ile eşleşti.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
8-9-10 Kasım tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak eşleşmeler şöyle:
Beşiktaş – Serik Belediyespor
Galatasaray – Yeşilyurt D.Ç. Ofspor
Alanyaspor – Sakaryaspor
İstanbulspor – Etimesgut Belediyespor
Adana Demirspor – Nazilli Belediyespor
Fatih Karagümrük – Kırşehir Futbol Spor Kulübü
Gaziantep Futbol Kulübü – Belediye Kütahyaspor
Giresunspor – Ankaraspor
MKE Ankaragücü – Amed Sportif Faaliyetler
Göztepe – Bucaspor 1928
Samsunspor – Adanaspor
Antalspor – Penkdikspor
Ümraniyespor – Efeler 09 Spor Futbol Kulübü
Çaykur Rizespor – Kırklarelispor
Denizlispor – Şanlıurfaspor
Ankara Keçiörengücü – Bulvarspor
Manisa Futbol Kulübü – 23 Elazığ Futbol Kulübü
Tuzlaspor – Isparta 32 Spor
Altınordu – Bodrumspor
Bandırmaspor – Karacabey Belediyespor
Boluspor – Tarsus İdman Yurdu
Gençlerbirliği – Bayburt Özel İdarespor
Yeni Malatyaspor – Uşakspor
Eyüpspor – Düzce Cam Düzcespor
Kasımpaşa – 1461 Trabzon Futbol Kulübü
Kayserispor – Sivas Belediyespor
Erzurumspor Futbol Kulübü – Esenler Erokspor