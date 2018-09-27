Euro 2024 – Türkiye kaybetti

Türkiye ve Almanya’nın aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı (EURO 2024) düzenleyecek ülke bugün belli oldu. EURO 2024’e ev sahipliği yapma hakkı kazanan ülke, Almanya oldu.

“Irkçılığa Hayır” mottosu ile futbolda ırkçılığa karşı mücadele veren UEFA, Almanya’daki ırkçılık olayları sonrasında şampiyonayı düzenleyecek ülkeyi belirledi. Türkiye ve Almanya’nın aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı (EURO 2024) düzenleyecek ülke bugün belli oldu.

Türkiye’nin EURO 2024’ün ev sahipliği sloganı olan “Birlikte Paylaşalım” ile futbolda ırkçılık ve ayrımcılığa karşı bir duruş sergileniyor. UEFA‘nın “Irkçılığa hayır” kampanyasında, futbolda son yıllarda büyük bir sorun olarak ortaya çıkan ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması hedefleniyor. Türkiye’nin sergilediği hoş görü sunumuna rağmen umutlar 4 yıl sonraya kaldı.



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı (EURO 2024) Adayları

Alman’ın ırkçılık suçlamalarının gölgesinde UEFA kararını açıkladı. Yapılan suçlamalara rağmen Türkiye EURO 2024’e ev sahipliğine seçilemedi. Kurayı ırkçılık suçlamaları gölgesinde Almanya kazandı.