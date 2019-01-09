TÜRKİYE Kas Hastalıkları Derneği (KASDER) üyeleri, destekçileri ve gönüllüleri ile birlikte Bakırköy Tarık Akan Kültür Konferans Salonu’nda bir araya gelerek 40. yılını kutladı.

Açılış konuşmasını Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir yaparken, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da kutlamaya katılarak konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasının sonrasında Dr. Kerimoğlu, iki engelliye akülü iskemle armağan etti.

DERYA KÖROĞLU VE TAMER ACER DE KATILDI

Sanatçı Deniz Köroğlu ve Tamer Acer ise kutlamaya katılarak şarkılarını kas hastaları ve katılımcılarla birlikte söyledi. KASDER bünyesinde çalışmalarını yürüten “Koro Es”in, “Gönül arkadaşları Orkestrası”nın eşliğinde söylediği şarkılar büyük beğeni topladı.

KASDER Kurucu Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özdemir, alın teri döken her insana teşekkür ederek 2019 senesinin barış ve huzur dolu bir sene olmasını diledi.