Türkiye Kamu-Sen: Ek zam ve refah payı kaçınılmazdır

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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarına ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

“Bu enflasyon rakamları karşısında 2023 yılı zamlarının yeni ekonomik gerçekler ışığında belirlenmesi kaçınılmaz olmuştur” diyen Genel Başkan Kahveci, “Bunu sağlamanın yolu memurlara ve emeklilere gerçek anlamda maaş artışı getirecek ek zam ve refah payı talebimizin hayat bulmasından geçmektedir” dedi.

Önder Kahveci açıklamasında şu satırlara yer verdi;

“Kamu görevlileri ve emeklilerimize verilecek enflasyon farkı ile birlikte 2023’ün ilk 6 ayı için yapılacak toplam zam oranı belli oldu. Rakamlar, memur ve emeklilerimizin zam oranlarının yetersiz olduğunu gösteriyor.

Buna göre enflasyon yalnızca Aralık ayında %1,18 arttı ve 2022 yılının tamamı için %64,27 oldu. 2022 yılının ikinci altı ayında TÜFE %15,4 olarak hesaplandı. Temmuz ayında memur ve emeklilerin maaşlarına %7 zam yapılmıştı.

Buna göre memur maaşları geçen altı ayda verilen %7 zam düşüldüğünde resmi olarak %8,4 eridi. Böylece memur ve emeklilere ocak ayında %8,4 enflasyon farkı ortaya çıktı. Memur ve emekli maaşlarına ocak ayında yapılacak %8 artışla birlikte enflasyon farkı da eklendiğinde yalnızca %16,4 zam yapılması söz konusu oldu.

Bilindiği üzere asgari ücrete %55; devletin tahsil edeceği vergi, ceza ve harçlara %122 zam yapılmıştı. Memurlarımızın harcamaları ve ödediği vergiler bu oranda artarken memur maaşlarına altı ay için %8 zam yapılması hakkaniyetli olmaz. Enflasyon farkı memur ve emeklilerin 2022 yılında eriyen maaşlarının geç kalmış ve yetersiz bir telafisidir.

Tekraren ifade ediyorum ki, enflasyon farkı bir zam değildir. Yaşanan fiyat artışları karşısında sıkıntı yaşayan memur ve emeklinin, eriyen maaşlarına 6 ay önce yapılması gereken zammın gecikmiş bir telafisidir. Enflasyon farkı sıfır zam demektir.

Bu ekonomik şartlar altında bu maaşlar hakkaniyet, adalet ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmıyor. Birçok kesim için destekler getirildi, memurlar da kendileri için bir destek bekliyor. Bu nedenle memur maaşlarına ek zam yapılarak geçmiş zararların telafi edilmesi, enflasyon farkının maaşlara aylık olarak yansıtılarak yıl içinde reel olarak erimesinin önüne geçilmesi ve refah payı verilerek maaşların reel olarak artmasının sağlanması zorunlu hale gelmiştir.

Yetkililer taleplerimizi görmezden gelirse 2023, memur ve emekli için kayıp bir yıl olacak. Bu enflasyon rakamları karşısında 2023 yılı zamlarının yeni ekonomik gerçekler ışığında belirlenmesi kaçınılmaz olmuştur. Bunu sağlamanın yolu memurlara ve emeklilere gerçek anlamda maaş artışı getirecek ek zam ve refah payı talebimizin hayat bulmasından geçmektedir”

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