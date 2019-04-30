22.3 C
Ankara
30 Nisan 2019
Ana Sayfa Sağlık Haberleri Türkiye kadavradan organ naklinde geride
Türkiye kadavradan organ naklinde geride
Türkiye kadavradan organ naklinde geride
Sağlık HaberleriVideo Haber

Türkiye kadavradan organ naklinde geride

Editör Editör

-

5
0

Haliç Üniversitesi Bilimsel Araştırma Topluluğu 1’inci Ulusal Tıp Kongresi düzenledi. Uzmanlar kongrede, Türkiye’nin kadavradan organ naklinde istenilen düzeyde olmadığını vurguladı.

Üniversitenin Sütlüce Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen kongreye Türkiye’nin birçok üniversitesinden öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Kongrenin bu yılki teması ise ‘transplantasyon’ (organ nakli) olarak belirlendi ve bu alanda farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın desteği ile yapılan toplam organ nakil sayılarında hızlı bir artış görülüyor. Yıllık organ nakli sayısı yaklaşık 4 bin 900’e ulaştı. Ancak bu nakillerin yaklaşık yüzde 80’i canlı vericiden yapılıyor. Beyin ölümü geçekleşmiş kişinin organlarını alıp ihtiyacı olan bir kişiye yani kadavradan organ naklinde ise Türkiye istenilen seviyede değil.

2 gün süren etkinlikte, 10 öğretim üyesi farklı oturumlarda, organ bağışının temelleri, gönüllü kök hücre bağışı, organ ve doku nakli hukuku, organ nakline etik bakış açısı, psikiyatri penceresinden organ nakli, obezite tedavisinde yapılan nakiller gibi birçok tartışıldı.

Kongrenin Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Alev Bakır, “Organ nakli, Türkiye’de çok önemli hem hasta hem de doktorlar açısından daha fazla dikkat çekilmesi gerekiyor. Toplumu bilinçlendirmeliyiz, kongrede, canlıdan organ nakli ele alınıyor ama kadavradan organ nakline daha fazla yer verdik. Katılım gayet iyiydi o yüzden doğru bir konu seçtiğimizi düşünüyorum. Gelecekte doktor adayları bu kongreyi takip ediyor o yüzden bilinçlenme başlıyor ve meslek olarak bu alanda uzmanlaşma da olacaktır. Hasta yakını olduğunuz için canlıdan organ bağışı oranları daha yüksek. Ama kadavradan organ bağışı daha düşük, bu alanda bilinçlenmeliyiz” diye konuştu. 

Tıp Fakültesi öğrencisi ve Kongre Başkanı Gürkan Gültekin ise, “Kongreyi topluluk olarak biz düzenledik ve bu yıl transplantasyon yani organ nakli konusunu seçtik.  Organ nakline ilişkin her şeyi konuştuk. İşin hukuki boyutundan etiğe ve plastik cerrahi boyutuna kadar her şeyi konuştuk. Başta Plastik Cerrah Prof. Dr. Selahattin Özmen olmak üzere birçok doktor konuşmacı olarak katıldı. Amacımız tecrübe kazanmak. Organ nakli bizim tam olarak farkına varamadığımız ve çok önemli bir konu. Farkındalık yaratmak gerekiyor. 2 gün süren sunumlardan öğrendiğimiz şey, Türkiye’de organ nakli önemseniyor ama kadavradan nakil bizde çok yapılamıyor. Bunun sebebi ‘beyin ölümü’ kavramını yanlış biliyor olmamız. Dolayısıyla tıp okuyan öğrenciler arasında da farkındalık olması için bu konuyu seçtik” ifadelerini kullandı.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikMeral’in örnek başarısı
Sonraki İçerikIrak’ta kum fırtınası
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Dış Haberler

“Askılı balina Rus casusu olabilir”

Editör -
Norveçli denizcilik uzmanları, Norveçli balıkçıların Finnmark eyaleti kıyılarında teknelerinin yanına gelen ve üzerinde askı bulunan beyaz balinanın (beluga) Rus donanması tarafından eğitilmiş bir ‘casus’ olabileceğini iddia etti.
Devamını Oku
Sağlık Haberleri

Meral’in örnek başarısı

Editör -
İstanbul'da yaşayan Meral Yılmaz'a henüz 6 aylıkken 'talasemi majör' teşhisi konuldu. 27 yıldır kan desteği ile yaşama tutunan Yılmaz, önce iyi bir dereceyle üniversiteyi bitirdi, ardından özel bir hastanede işe başladı.
Devamını Oku
Sağlık Haberleri

Kıyafetlerini uzun süre giyen çocukta gelişim geriliği şüphesi

Editör -
Öğr. Gör. İrem Burcu Kurşun, “Çocuklar 0-6 yaş hızlı gelişim dönemlerinde bir kıyafeti çok fazla giyemeyebiliyorlar.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz!

Irak Sağlık Bakanlığı, özellikle Necef ve Kerbela’da etkisini gösteren kum fırtınasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini; en az 80 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Irak’ta kum fırtınası

Editör -
Irak Sağlık Bakanlığı, özellikle Necef ve Kerbela’da etkisini gösteren kum fırtınasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini; en az 80 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Türkiye kadavradan organ naklinde geride

Türkiye kadavradan organ naklinde geride

Meral’in örnek başarısı

Meral’in örnek başarısı

Öğr. Gör. İrem Burcu Kurşun, “Çocuklar 0-6 yaş hızlı gelişim dönemlerinde bir kıyafeti çok fazla giyemeyebiliyorlar.

Kıyafetlerini uzun süre giyen çocukta gelişim geriliği şüphesi

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

Bu yıl 12’incisi düzenlenen Tiyatro Akademi Sanat Festivali Hacı Bayram Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Atölye Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Tasanfest’te 62 Yıllık Çınar Ankara Deneme Sahnesi

Özel Röportaj Mehmet Akgün -
Bu yıl 12’incisi düzenlenen Tiyatro Akademi Sanat Festivali Hacı Bayram Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Atölye Sahnesi’nde gerçekleştirildi.
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından düzenlenen ve UNICEF’in desteklediği Çocuk Şenliğinin bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi

6 Bin Çocuk Şenlikte Doyasıya Eğlendi

Özel Haber Emre Yılmaz -
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından düzenlenen ve UNICEF’in desteklediği Çocuk Şenliğinin bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi

Ucuz Üretimle Ucuz Tüketim

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Kılıç, "Ekonomiyi halının altına süpürerek, erteleyerek, öteleyerek hiç bir yere varamayız. Bir an önce ne yapmamız gerektiği konusunda herkesin bir sorumluluk alması gerek.

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71