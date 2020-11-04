Türkiye İzmir için kenetlendi

Cemal YILDIRIM/İZMİR, (DHA)-İÇİŞLERİ Bakanlığı resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen ihtiyaç malzemeleri İzmir’de sahiplerini buluyor.

Türkiye’nin dört bir yanından, İzmir’e gönderilen bağışlar @AFADBaskanlik, @Kizilay, @ailevecalisma, @izmirbld ve Sivil Toplum Kuruluşları Koordinasyonu’nda ihtiyaç sahipleri için hazırlanıyor. Malzemeler arasında tuvalet kağıdından, sıvı yağa çok sayıda ihtiyaç malzemesi ile birlikte giyim malzemesi bulunuyor.

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