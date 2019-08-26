  • Ekonomi
  • Haberler
type here...
Ana Sayfa Ekonomi Haberleri Türkiye İş Bankası 95 yaşında
Ekonomi Haberleri

Türkiye İş Bankası 95 yaşında

Editör
Editör

-

37
0

Mustafa Kemal Atatürk tarafından, “siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlıkla perçinlenmediği sürece payidar olamayacağı” vizyonu ile kurulan Türkiye İş Bankası, 95. yaşını kutluyor.

26 Ağustos 1924 tarihinde iki şube, 37 çalışan ve 1 milyon lira sermaye ile yola çıkan banka, bugün 524.5 milyar liralık konsolide bazda aktif büyüklüğü ile “Türkiye’nin en büyük özel bankası” konumunda. Aynı dönem itibarıyla konsolide bazda ekonomiye sağladığı toplam kaynak 405.2 milyar lira seviyesinde olan bankanın özkaynak büyüklüğü de 58.7 milyar lira. Bankanın toplam mevduat hacmi ise 265.1 milyar lira.

Banka yurtdışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İngiltere, Kosova, Irak ve Bahreyn’de şubeleriyle; Almanya, Hollanda, Rusya ve Gürcistan’da da iştirak bankalarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca, Çin’de ve Mısır’da temsilcilikleri bulunuyor.

Marka değerleme kuruluşlarından BrandFinance’in marka sadakati ve algısı gibi kıstasları değerlendirerek yayımladığı “Banking 500-2019” raporunda, “dünyanın marka gücü en yüksek 10 bankasından biri” konumunda bulunan İş Bankası’nın dijital kanalları kullanan müşteri sayısı 7.7 milyona ulaşırken toplam işlemlerin yüzde 60’ı mobil kanallardan yapılıyor.

İş  Bankası’nın uygulamaları şu şekilde ;

- Reklam -

-Destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı’ndan şimdiye kadar 40 girişim mezun oldu.

-Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Şirketi çatısı altında kurduğu ve 100 milyon liraya kadar kaynak aktarmayı taahhüt ettiği Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yeni nesil girişimlere erken ve ileri aşama girişim sermayesi yatırımı yapmaya başladı.

– Banka, geçtiğimiz Ekim ayında Çin’de, Temmuz ayında da KKTC’de inovasyon merkezleri açtı.

-Darüşşafaka işbirliğiyle hayata geçirdiği ve Türkiye’de eğitim alanında bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun soluklu ve en büyük projelerden biri olan “81 İlden 81 Öğrenci” projesi ile 2008 yılından bu yana her sene 81 öğrencinin Darüşşafaka’daki tüm eğitim giderlerini üstleniyor.

– 2005 yılından bu yana Türkiye Satranç Federasyonu’nun ana sponsoru olan bankanın, Türkiye genelinde bugüne kadar açtığı satranç sınıflarının sayısı 24 bine ulaştı.

-2007-2008 öğretim yılı sonunda başlatılan “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası ile bugüne kadar çocuklara 14 milyon kitap armağan edildi.

-Banka, 1971 yılından bu yana sürdürdüğü “Altın Gençler” uygulaması ile de üniversite sınavında üstün başarı gösteren 3 binden fazla genci ödüllendirdi.

-TEMA Vakfı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde 2008 yılı sonunda “81 İlde 81 Orman” projesini hayata geçiren banka, bu proje kapsamda 81 ilde yaklaşık 1.500 hektar alana 2 milyon 205 bin adet fidan dikti. Banka, dikilen fidanların beş  yıl boyunca bakımlarını da üstlendi.

-2019 Mayıs ayında Ankara Ulus’taki tarihi binasında Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’ni açtı.

- Reklam -
Önceki İçerikSabancı Holding Yünsa’nın yüzde 57.88 hissesini satıyor
Sonraki İçerikAlmanlar hikayesi olan Türk ürünlerinin peşinde
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel Haberler

Dış HaberlerEditör -

İranlı General: Bu çılgın saldırılar Siyonist rejimin son çırpınışları

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, sosyal medya hesabından, İsrail'in Suriye ile Lübnan’a yönelik yaptığı hava saldırısına tepki gösterdi.
Devamını Oku
Dış HaberlerEditör -

İran savaş gemileri Aden Körfezi’nde

İran Deniz Kuvvetleri'nin helikopter taşıma kapasitesine sahip "Hark" ve yerli yapım destroyer "Sahand"dan oluşan 63'ncü filo grubu, Yemen kıyılarındaki Aden Körfezi'ne ulaştı.
Devamını Oku
Spor Gündemi ve HaberleriEditör -

Mehmet Topal’ın yeni takımı belli oldu

Başakşehir, milli futbolcu ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı.
Devamını Oku
Dış HaberlerEditör -

İsrail, Gazze Şeridi’nde hedefleri vurdu

Filistin'den yayın yapan PNN ve WAFA haber ajansları, İsrail'in savaş uçakları ile Gazze Şeridi'nde bazı noktaları vurduğunu duyurdu.
Devamını Oku
Sağlık HaberleriEditör -

Emekli öğretmenin yüzüne şans ikinci kez güldü

Antalya'da, beyin kanaması geçiren ve tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 57 yaşındaki erkek hastanın ailesi tarafından bağışlanan karaciğeri, 9 saat süren operasyonla emekli öğretmen İbrahim Tomaş'a (62) nakledildi.
Devamını Oku
Sağlık HaberleriEditör -

13 kanser türünün obeziteyle doğrudan ilişkisi var

İngiltere Kanser Araştırma Derneği'nin yaptığı çalışmaya göre, obezite hastalarının kansere yakalanma olasılığının, sigara içenlere göre daha fazla olduğu ortaya çıktı.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz

Öne ÇıkanEmre Yılmaz -

Özel şirkete devlet reklamı

RTÜK üyesi Faruk Bildirici, Bursa Şehir Hastanesinin hasta kabulüne başladığını duyuran spot filmde; toplumu bilinçlendirici, uyarıcı ve eğitici içerik taşımadığını söyleyerek zorunlu kamu spotlarının iktidarın faaliyetlerini tanıttığı ve ticari iletişim unsurları içerdiği için mevzuata aykırı olduğunu söyledi.
Devamını Oku
Özel HaberMehmet Akgün -

Filenin sultanları gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonasına ilk kez 4 ülke ortaklaşa ev sahipliği yapıyor.
Devamını Oku

Bunları da beğenebilirsinBenzer Haberler
Tavsiye Ederiz

Ekonomi Haberleri

Almanlar hikayesi olan Türk ürünlerinin peşinde

Gıda sektöründe üretim yapan iş insanlarıyla Almanya’da faaliyet gösteren tedarik ve perakende firması IBIS temsilcileri İstanbul’da bir araya geldi.
Editör -
Devamını Oku
Ekonomi Haberleri

Sabancı Holding Yünsa’nın yüzde 57.88 hissesini satıyor

Sabancı Holding, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret'te sermayenin yüzde 57.88'ine karşılık gelen tüm hisselerinin satışı için yöneticilerine yetki verdi.
Editör -
Devamını Oku
Ekonomi Haberleri

Buğday ekim alanları azaldı, tedbir alınmalı

İzmir Ticaret Borsası Hububat Mamulleri Toptan Ticaret Komitesi Başkanı Necati Polat, buğday ekim alanlarının azaldığını ve bu ürün için önlem alınmaması halinde, ülkenin dışarıya bağımlı hale geleceğini söyledi.
Editör -
Devamını Oku
Ekonomi Haberleri

AB yüz tanıma teknolojisi için yeni dezenleme hazırlıyor

Birleşik Krallık merkezli Financial Times gazetesi, Avrupa Birliği'nin (AB) kamuya açık alanlarda yüz tanıma teknolojisinin kullanımı için yeni bir düzenleme hazırladığını yazdı.
Editör -
Devamını Oku

Instagram bizi takip @sonsozgazete

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR