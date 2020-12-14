Türkiye ile Ukrayna savunma alanında stratejik anlaşmalara imza attı 

Sonat KEREM / KİEV, (DHA) – Türkiye ile Ukrayna arasında silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve korvet tipi gemilerin ortak üretimini de kapsayan önemli anlaşmalara imza atıldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Basın Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir başkanlığındaki heyetin Kiev ziyareti kapsamında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları için Türk şirketleri ile teknoloji paylaşımı, korvet tipi gemi ve SİHA’ların üretimi konusunda anlaşmalar imzalandı. Hükümetler arasında varılan anlaşmaların ele alındığı görüşmede, Ukrayna ile Türkiye arasında savunma alanında iş birliğinin stratejik nitelikte olduğunun kaydedildiği ifade edildi. Açıklamada sözlerine yer verilen Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Karadeniz-Azak bölgesinde güvenliği artırmaya ve Ukrayna donanmasının güçlendirilmesine yönelik projelere öncelik verildiğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin son Türkiye ziyaretinde varılan mutabakatlar kapsamında ilk somut anlaşmaların imzalandığını belirten Taran, Zelenskiy’nin Türk teknolojileri ve yatırımları sayesinde Ukrayna savunma sanayisinin ivme kazanacağı temennisinde bulunduğunu hatırlattı. İsmail Demir ise Türkiye ile Ukrayna’nın savunma alanında birçok ortak iş birliği imkanına sahip olduğunu vurgulayarak, anlaşmaların iki taraf için de faydalı sonuçlar vereceğini ifade etti. Ayıca Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın askeri alanda ilk kez dış ticari anlaşmalar imza attığı belirtildi.

Ekim ayında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Türkiye ziyareti sırasında Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ile Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir arasında ortak askeri sanayi projeleri kapsamında niyet beyanı, Taran ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında ise Askeri Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı.

FOTOĞRAFLI