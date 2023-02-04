Türkiye ile ‘İsrail’i boykot maddesi imzaladı’ haberine Siemens’ten yalanlama

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ALMANYA, (DHA) – Siemens, dün bir Alman yayın kuruluşunun Türkiye’nin devlet demiryolu şirketiyle 2018’te yaptığı sözleşmesinde İsrail’i boykot maddesi bulunduğu yönündeki haberini yalanladı. Siemens basın ofisi, DHA’ya yaptığı yazılı açıklamayla haberi yalanlayarak “Ne Siemens AG ne de Siemens Türkiye, 2018 yılında hızlı tren ihalesi ile ilgili bir boykot beyannamesi imzalamamıştır” dedi.

Almanya merkezli bir medya kuruluşu olan Südwestrundfunk’un (SWR) dün yayınlanan haberinde, Siemens ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) arasında 2018’te imzalanan hızlı tren tedarik anlaşmasında, İsrail’in boykot edileceğine dair bir madde olduğu ileri sürülmüştü.

Siemens basın ofisi, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yazılı açıklama yapıp “Ne Siemens AG ne de Siemens Türkiye, 2018 yılında hızlı tren ihalesi ile ilgili bir boykot beyannamesi imzalamamıştır. Takılan parçaların ve bileşenlerin menşei hakkında yalnızca yasal olarak izin verilebilir ve alışılagelmiş bir pozitif beyan verildi. Siemens AG, ticari faaliyetlerimiz sırasında tüm ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere sıkı sıkıya uymaktadır” denildi.

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