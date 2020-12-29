Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı

Haluk KARAASLAN/ ANKARA (DHA)- TÜRKİYE ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Serbest Ticaret Anlaşması ile Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacak. Gümrük Birliği’nin 25 yılda getirdiği kazanımları korurken, ilişkilerimizi daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz” dedi.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss’ın video konferans yöntemiyle katıldıkları törenle gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Pekcan, Türkiye ve Birleşik Krallık arasında imzalanan anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, anlaşmanın Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkileri bakımından yeni ve çok özel bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

‘İKİLİ TİCARETİMİZ SORUNSUZ DEVAM EDECEKTİR’

Bakan Pekcan, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasıyla iki ülke arasındaki ticaret rejiminin yeniden belirlenmesi ihtiyacı doğduğunu belirterek, “İmzalanan anlaşma ile, ülkelerimiz arasında ikili bazda bir tercihli ticaret rejimi tesis edilecektir. Türkiye ve Birleşik Krallık arasında imzalayacağımız Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde, ikili ticaretimiz etkin ve sorunsuz bir şekilde devam edecektir. Bu anlaşma, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak; firmalarımızın rekabetçi olduğumuz sektörlerde İngiltere’ye kolay ve sorunsuz bir biçimde ihracat yapabilmelerini garanti altına alacaktır” diye konuştu.

‘BELİRSİZLİK KALMADI’

Bakan Pekcan, Birleşik Krallık’ın 31 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Avrupa Birliği’nden resmen ayrıldığını ve bu yıl sonuna kadar bir geçiş süreci öngörüldüğünü hatırlatarak, Türkiye olarak bu süreci yakından takip ettiklerini ve oldukça yoğun bir mesai harcadıklarını vurguladı. Pekcan, “Türkiye olarak temel amacımız, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nden kaynaklı ticari ilişkilerimize de halel getirmeden, Birleşik Krallık ile arzu ettiğimiz bir ticaret anlaşmasını imzalamak idi. Bugün itibarıyla amacımıza ulaşmış bulunuyoruz. Anlaşmanın az sonra imzalanması ile Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısına yönelik bir belirsizlik kalmayacaktır. Ticaretimiz her zamanki etkinliği ile sürecek ve inanıyorum daha da gelişecektir. Gümrük Birliği’nin 25 yıl boyunca getirdiği kazanımları korurken; Birleşik Krallık ile ilişkilerimizi, imzalayacağımız Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında, daha da derinleştirme yönünde ilk adımı atıyoruz” ifadesini kullandı.

‘ANLAŞMADAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ’

AB ve Birleşik Krallık arasında yürütülen müzakerelerdeki belirsizliklere rağmen; Türkiye olarak uzun süredir Birleşik Krallık ile teknik düzeydeki müzakereleri sürdürdüklerini ve üst düzeyde pek çok temas gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

“Bir taraftan da AB makamları ile süreçle ilgili istişarelerimize davam ettik. Nihayetinde Türkiye olarak Birleşik Krallık ile taslak anlaşmamızı imzaya hazır hale getirdik ve yine, artık yıl tamamlanmak üzereyken ve geçiş süreci dolmak üzereyken; Birleşik Krallık ve AB arasında anlaşma sağlanmasıyla; ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanması noktasında tüm belirsizlikler ve tüm hukuki ve teknik handikaplar da ortadan kalkmış oldu. Biz de bu çerçevede bugün itibarıyla Birleşik Krallık ile anlaşmamızı imzalayacak olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.”

‘ANLAŞMA İMZALANMASAYDI TÜRKİYE 2,4 MİLYAR DOLAR ZARARLA KARŞILAŞACAKTI’

Pekcan, anlaşmanın ticarete farklı bir ivme getirmesine de vesile olmasını umduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

“Anlaşma olmasaydı, Birleşik Krallık’a yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 75’i vergi yükü ile karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2,4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Bu risk, an itibarıyla ortadan kalkmıştır. Birleşik Krallık ile ticaretten yatırımlara geniş bir yelpazede ortaklık ilişkimiz mevcuttur. Geçtiğimiz sene ihracatımız 11,2 milyar dolar, ithalatımız ise 5,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Birleşik Krallık, ülkemiz ihracatında, Almanya’nın ardından 2’nci sıradadır. Özellikle; otomotiv, televizyon ve hazır giyim başta olmak üzere pek çok sektörde ihracatın önde gelen pazarları arasındadır. Gerek üretim ve tedarik zincirleri gerekse yatırımlar bakımından da Birleşik Krallık bizim için çok değerli bir ortaktır. Ödemeler dengesi verilerine göre, ülkemizde Birleşik Krallık kaynaklı yatırımlar 11,6 milyar dolar düzeyindedir. Serbest Ticaret Anlaşmamızın karşılıklı yatırımlara da olumlu yansıyacağını değerlendiriyorum.”

Toplantı sonrası iki bakan arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı.

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