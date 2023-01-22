Türkiye Golf Milli Takımı’nın Antalya kampı başladı

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Namık Kemal KILINÇ / SERİK-ANTALYA,(DHA)- Türkiye Golf Milli Takımı’nın, antrenör İhsan Gencay Asan ile Gencer Özcan yönetiminde 32 sporcuyla Antalya’nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen kampı başladı.

Türkiye Milli Golf Takımı, Belek’teki bir tesiste antrenör İhsan Gencay Asan ile Gencer Özcan yönetiminde kampa çalışmalarını gerçekleştirdi. Kamp hakkında bilgi veren İhsan Gencay Asan, milli sporcular ve milli takıma aday kadrosundaki sporcularla çalışma yaptıklarını söyledi. Asan, “Kampımız yaklaşık 1 hafta sürecek. 2 kategoride oyuncularımız var. Kızlarda ve erkeklerde 16’şar sporcu ile kamp süreci yaşıyoruz. Sabah sporu ile başlayıp günde 2 farklı antrenman yapıyoruz. Bir grup uzun ve kısa vuruşlar çalışırken diğer grup sahada performanslarını sergiliyorlar” dedi.

“HEDEFİMİZ EN ÜST SEVİYEDE TÜRKİYE’Yİ VE GOLFÜMÜZÜ YURT DIŞINDA TEMSİL ETMEK”

Milli takımın 2 önemli müsabakaya hazırlandığını değinen Asan, “Erkekler ve Gençler Avrupa Şampiyonası için yükselme maçları oynayacağız. 6’şarlı takım halinde gidiyoruz. İlk hedefimiz milli takım olarak o lige yükselip en üst seviyede Türkiye’yi ve golfümüzü yurt dışında temsil etmek. İyi dereceler elde etmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Milli sporcuların 11-13 Temmuz’da Slovakya ve Finlandiya’da şampiyonada mücadele edeceğine değinen Asan, “Hedefimiz temmuz ayına kadar hazır hale gelmek” dedi.

“BAŞARILI SONUÇ ALMAK İÇİN MAKSİMUM MÜCADELE VERECEĞİZ”

Antrenör Gencer Özcan ise “Milli sporcularımızı uluslararası turnuvalarda mücadele edebilecek seviyede geliştirmek için kamptayız. Kampta 32 golfçümüz var. En iyileri seçip uluslararası arenada başarılı sonuç almak için maksimum mücadele vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Milli golfçü Cem Başpınar, üniversitede elektrik elektronik mühendisliği eğitimi aldığını, 12 yıl önce başladığı golfte yurt dışında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyledi. Milli golfçü Aylin Evyap ise kampta kendilerini geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını anlattı. 5 yıldır golf oynadığına değinen Evyap, B liginde başarılı olup A ligine yükselmeyi hedeflediğini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Türkiye Milli Golf takımı antrenörleri İhsan Gencay Asan ve Gencer Özcan röp.

– Milli sporcular Cem Başpınar ve Aylin Evyap röp.

– Antrenmandan görüntüler

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(FOTOĞRAFLI)