Türkiye genelinde yılbaşı denetimleri karadan, havadan ve denizden yapıldı

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Murat BEKMEZCİ- Umutcan ÖREN/ ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE genelinde yılbaşına yönelik denetimler, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nden (GAMER) takip edildi.

İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Vali Ömer Seymenoğlu, GAMER’de ülke genelinde yapılan denetimleri takip etti. Görev başındaki vali, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeliyle kurulan canlı bağlantıda illerde ve bölgelerdeki tedbirlere ilişkin bilgi alan Seymenoğlu, karadan, havadan ve denizden yapılan kontrolleri takip etti.

Ankara’da yapılan denetimlerde polis ve jandarma ekiplerinden toplam 16 bin 500 personel ve 1500 ekip, ayrıca dron ve hassas burunlu köpekler de denetimlerde yer aldı. Denetimler sabah saatlerine kadar devam edecek. (DHA)

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